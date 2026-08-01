Liverpool remata el Motorola Edge 70 Fusion con $3,000 de descuento y hasta 13 meses sin intereses

El Motorola Edge 70 Fusion está en rebaja en Liverpool, con un precio de $7,999 pesos y opciones de pago a meses sin intereses. Esto es lo que hay que saber sobre el costo, las formas de pago y las características del equipo.

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¿Cuánto cuesta el Motorola Edge 70 Fusion en Liverpool y cómo pagarlo?

El equipo, en color azul oscuro, bajó de $10,999 a $7,999 pesos en Liverpool, es decir, actualmente cuenta con un ahorro de $3,000. Además de la rebaja, el Motorola Edge 70 Fusion tiene envío gratis a todo el país en esta tienda, y se puede recibir a domicilio o recoger en tienda mediante Click & Collect.

Para el pago en diferido, con tarjetas Liverpool las opciones disponibles son:

6 meses sin intereses (MSI) de $1,333.17

9 MSI de $888.78

13 MSI de $615.31

Con otras tarjetas (VISA y MasterCard, las opciones son de pago único y de 9 meses sin intereses de $888.78 o en pago único.

El Motorola Edge 70 Fusion, en color azul oscuro, está en rebaja en Liverpool. (Liverpool)

¿Qué características tiene el Motorola Edge 70 Fusion?

El equipo Motorola Edge 70 Fusion tiene un diseño de cuatro curvas, con una pantalla POLED de 6.78 pulgadas y resolución de imagen de 1.5K. Su cámara trasera es de 50+13 megapíxeles, con sensor Sony LYTIA 710, mientras que la cámara frontal es de 32 megapíxeles.

Funciona con procesador Snapdragon 7s Gen 3, con 8GB de memoria RAM, y corre con sistema operativo Android. La batería es de 5200 mAh, con tecnología de carga rápida TurboPower. El teléfono está diseñado con durabilidad de grado militar y protección contra el agua, ideal para quienes salen y exploran sin preocuparse por accidentes.

En cuanto a conectividad, cuenta con Bluetooth, NFC y WiFi, además de distintas formas de desbloqueo: numérico, huella digital, reconocimiento facial y patrón. Usa SIM tipo NanoSIM y eSIM, viene desbloqueado para cualquier compañía celular, e incluye a Moto AI como asistente de voz incorporado. El equipo a la venta en Liverpool tiene garantía del fabricante de un año e incluye cargador USB tipo C.

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