Liverpool remata el Motorola Edge 70 Fusion con $3,000 de descuento y hasta 13 meses sin intereses

El Motorola Edge 70 Fusion está en rebaja en Liverpool, con un precio de $7,999 pesos y opciones de pago a meses sin intereses. Esto es lo que hay que saber sobre el costo, las formas de pago y las características del equipo.
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¿Cuánto cuesta el Motorola Edge 70 Fusion en Liverpool y cómo pagarlo?
El equipo, en color azul oscuro, bajó de $10,999 a $7,999 pesos en Liverpool, es decir, actualmente cuenta con un ahorro de $3,000. Además de la rebaja, el Motorola Edge 70 Fusion tiene envío gratis a todo el país en esta tienda, y se puede recibir a domicilio o recoger en tienda mediante Click & Collect.
Para el pago en diferido, con tarjetas Liverpool las opciones disponibles son:
- 6 meses sin intereses (MSI) de $1,333.17
- 9 MSI de $888.78
- 13 MSI de $615.31
Con otras tarjetas (VISA y MasterCard, las opciones son de pago único y de 9 meses sin intereses de $888.78 o en pago único.
¿Qué características tiene el Motorola Edge 70 Fusion?
El equipo Motorola Edge 70 Fusion tiene un diseño de cuatro curvas, con una pantalla POLED de 6.78 pulgadas y resolución de imagen de 1.5K. Su cámara trasera es de 50+13 megapíxeles, con sensor Sony LYTIA 710, mientras que la cámara frontal es de 32 megapíxeles.
Funciona con procesador Snapdragon 7s Gen 3, con 8GB de memoria RAM, y corre con sistema operativo Android. La batería es de 5200 mAh, con tecnología de carga rápida TurboPower. El teléfono está diseñado con durabilidad de grado militar y protección contra el agua, ideal para quienes salen y exploran sin preocuparse por accidentes.
En cuanto a conectividad, cuenta con Bluetooth, NFC y WiFi, además de distintas formas de desbloqueo: numérico, huella digital, reconocimiento facial y patrón. Usa SIM tipo NanoSIM y eSIM, viene desbloqueado para cualquier compañía celular, e incluye a Moto AI como asistente de voz incorporado. El equipo a la venta en Liverpool tiene garantía del fabricante de un año e incluye cargador USB tipo C.
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