Las mejores marcas de alimento húmedo para gato, según Profeco

Tener una mascota es una gran responsabilidad y elegir el mejor alimento no es tarea sencilla pues además del precio es importante que el producto sea de calidad y cumpla con lo que promete en su etiqueta y por ello la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer cuáles son las mejores marcas.

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¿Cuáles son las mejores marcas de alimento húmedo para gato?

Se analizaron 54 marcas de alimento húmedo para gato y se tomaron en consideración su información comercial, humedad, proteína, fibra y contenido energético. Estos productos son una mezcla de carne o subproductos de ave, pescado, granos de cereales, proteína vegetal texturizada, vitaminas y minerales y las marcas mejor evaluadas fueron:

Purina Felix tiene un precio de 10.23 pesos por envase

Purina Cat Chow Adultos cuesta 11.70 pesos

Minino Plus Recetas tiene un precio de 12.91 pesos

Sheba Filetes Selectos cuesta 16.16 pesos

Les Repas Plaisir cuesta 33.25 pesos

Lovelong Healthy & Strong cuesta entre 75 y 100 pesos dependiendo la presentación

Royal Canin Adult Instinctive cuesta 89.50 pesos

Hill´s Science Diet Indoor cuesta 100 pesos

🐱 ¿Sabes qué contiene realmente el alimento húmedo que le das a tu #gato?



La @RdelConsumidor analizó 54 productos de alimento húmedo para gato y encontró que:



🔎 Tres productos de una misma marca declaran más proteína de la que realmente contienen.



⚠️ Dos productos presentan… pic.twitter.com/atn3ia8Ql6 — Profeco (@Profeco) August 1, 2026

Recomendaciones de la Profeco para elegir el mejor alimento para gato

La Profeco destacó que no necesariamente el producto de precio más alto es el de mejor calidad y se debe considerar que los alimentos sean balanceados y cumplan con los requisitos nutricionales de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos para Animales (AAFCO).

Además, es importante tomar en cuenta la edad, estado de salud y necesidades de tu gato, lo ideal es que acudas al veterinario para que el te oriente y así puedas elegir el alimento que mejor le convenga a tu gato.

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