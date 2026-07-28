Es oficial, Samsung presenta el Galaxy Watch9 de 40mm y así puedes reservarlo en Liverpool: precio y fecha de lanzamiento

Samsung Electronics presentó el Galaxy Watch9, un nuevo modelo de reloj inteligente pensado para el seguimiento de salud desde la muñeca, ya se puede adquirir en preventa en Liverpool en hasta 6 meses sin intereses.

Según explicó TM Roh, director ejecutivo, presidente y jefe de la división de Device eXperience (DX) de Samsung Electronics, la marca busca convertir los datos biométricos diarios en información práctica para el usuario, actuando como un “compañero de salud” que monitorea de forma continua y entrega alertas oportunas.

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¿Cuánto cuesta el Galaxy Watch9 de 40mm en Liverpool y cuándo llega?

El Galaxy Watch9 de 40mm ya está en preventa en Liverpool en color negro, con un precio de $6,999 pesos. El envío es gratuito a todo el país, y el reloj puede recibirse a domicilio o recogerse en tienda.

La cadena de ventas ofrece opciones de pago en diferido. Con tarjetas Liverpool, el pago puede hacerse a 3 meses sin intereses (MSI) de $2,333, a 6 MSI de $1,166.50, o en pago único por el total. Con otras tarjetas, VISA y MasterCard, las opciones se reducen a 3 MSI de $2,333 o pago único.

Según la ficha del producto en la tienda, la fecha de lanzamiento del nuevo aparato es el 5 de agosto de 2026.

Lanzamiento El Galaxy Watch9 de 40mm ya está disponible en preventa en Liverpool. El modelo puede pagarse hasta en 6 meses sin intereses. (Liverpool)

¿Qué características tiene el nuevo Galaxy Watch9 de Samsung?

De acuerdo con Samsung, el Galaxy Watch9 fue diseñado como un compañero de salud diario, con un cuerpo de aluminio ligero y una silueta acolchada pensada para un ajuste más cómodo en la muñeca.

El modelo de 40mm cuenta con una batería de 390 mAh, que la marca describe como capaz de ofrecer seguimiento las 24 horas del día, y con una pantalla de hasta 3,000 nits de brillo para facilitar la lectura en distintas condiciones de luz. El reloj funciona con la plataforma Snapdragon Wear Elite y el sistema operativo Wear OS 7 con interfaz One UI 9 Watch.

Entre sus funciones de salud impulsadas por IA, Samsung destaca la detección de apnea del sueño, respaldada por una autorización de la FDA. Además, el dispositivo registra:

signos vitales durante el sueño

puntuación de salud cardíaca

carga cardiovascular diaria

índice de aptitud física

alertas relacionadas con la salud auditiva

El dispositivo también ofrece distintas opciones de correas, entre ellas los modelos Sports, Misty y Fabric, e incluye pruebas gratuitas de suscripción a Strava por 60 días y a iFIT por 2 meses. Cabe aclarar que el modelo ofrecido en Liverpool es de color negro.

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