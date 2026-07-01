Costco lanza a precio de regalo el Samsung Galaxy S26 estándar 2026 con Dynamic AMOLED 2X, Galaxy AI y siete años de actualizaciones

Costco sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de smartphones Samsung Galaxy 2026. El Samsung Galaxy S26 estándar de 256 GB en color negro —modelo base de la nueva familia Galaxy S 2026 lanzada oficialmente el 25 de febrero por Samsung— está disponible en $22,499 pesos para socios con membresía vigente, alineado con el precio de lanzamiento oficial Samsung México durante la preventa (25 febrero al 18 de marzo).

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Costco habilita las opciones habituales de pago para socios: contado, tarjeta de crédito, débito, certificado de recompensa y financiamiento a meses sin intereses con bancos participantes según promoción vigente. El descuento aplica únicamente con membresía vigente (Oro o Ejecutiva), que puede tramitarse en el momento de la compra en sucursal o en línea desde costco.com.mx. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional.

Qué ofrece el Samsung Galaxy S26 estándar frente al modelo Ultra

El Samsung Galaxy S26 estándar es el modelo base de la nueva familia Galaxy S 2026 y se posiciona como propuesta premium accesible dentro del catálogo Samsung frente al flagship S26 Ultra —de la misma generación pero con Pantalla de Privacidad integrada, S Pen y cámara de 200 MP—. El almacenamiento base subió por primera vez desde los 128 GB de generaciones previas a 256 GB estándar en la versión base.

Samsung Galaxy S26 256 GB en Costco (Costco)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para el Galaxy S26 estándar:

Pantalla: Dynamic AMOLED 2X de 6.3 pulgadas con resolución FullHD+ (2,340 x 1,080 píxeles), tasa de refresco adaptable LTPO 120 Hz, brillo pico de 2,600 nits y soporte HDR10+.

con resolución FullHD+ (2,340 x 1,080 píxeles), tasa de refresco adaptable LTPO 120 Hz, brillo pico de y soporte HDR10+. Diseño: marco de aluminio ligero con esquinas redondeadas ergonómicas, grosor de 7.2 mm y peso de 167 gramos — uno de los smartphones flagship más delgados y ligeros de la generación 2026.

marco de con esquinas redondeadas ergonómicas, grosor de y peso de — uno de los smartphones flagship más delgados y ligeros de la generación 2026. Procesador: Exynos 2600 fabricado en proceso de 2 nanómetros (primer chip del mundo con esta tecnología de fabricación), con 8 núcleos y frecuencia máxima de 4.74 GHz según fuentes secundarias. Samsung retomó Exynos después de las generaciones S24/S24+.

fabricado en proceso de (primer chip del mundo con esta tecnología de fabricación), con 8 núcleos y frecuencia máxima de 4.74 GHz según fuentes secundarias. Samsung retomó Exynos después de las generaciones S24/S24+. RAM: 12 GB LPDDR5X para gestión multitarea sin interrupciones.

para gestión multitarea sin interrupciones. Almacenamiento: 256 GB en la versión cubierta por Costco (también disponible en 512 GB); primera generación Samsung Galaxy S estándar donde la versión base es de 256 GB en lugar de 128 GB.

en la versión cubierta por Costco (también disponible en 512 GB); primera generación Samsung Galaxy S estándar donde la versión base es de 256 GB en lugar de 128 GB. Cámara principal: sistema triple con sensor de 50 MP principal + 12 MP ultra gran angular + 10 MP telefoto con zoom óptico 3x .

sistema triple con sensor de . Cámara frontal: 12 MP con procesador de señal de imagen (ISP) de inteligencia artificial para selfies más naturales y realistas.

para selfies más naturales y realistas. Video: grabación 4K con superestabilizador y bloqueo horizontal para videos fluidos incluso al girar 360 grados.

grabación 4K con superestabilizador y bloqueo horizontal para videos fluidos incluso al girar 360 grados. Batería: 4,300 mAh con carga rápida Super Fast Charging 3.0 de 25W por cable + carga inalámbrica de 15W .

con por cable + carga inalámbrica de . Duración de video: hasta 30 horas de reproducción de video según pruebas de laboratorio Samsung.

hasta de reproducción de video según pruebas de laboratorio Samsung. Cámara de vapor rediseñada: distribuye el calor de manera más uniforme dentro del dispositivo para un rendimiento térmico 29% superior frente al Galaxy S25 estándar.

distribuye el calor de manera más uniforme dentro del dispositivo para un frente al Galaxy S25 estándar. Galaxy AI: suite renovada con Photo Assist, Creative Studio, Now Brief, Now Nudge y todas las funciones Samsung 2026 compatibles con 41 idiomas en Photo Assist y Creative Studio + 13 idiomas en Now Brief y Now Nudge desde marzo de 2026.

suite renovada con y todas las funciones Samsung 2026 compatibles con en Photo Assist y Creative Studio + en Now Brief y Now Nudge desde marzo de 2026. Soporte de software: siete años de actualizaciones Galaxy AI y de sistema One UI garantizadas por Samsung hasta 2033, política exclusiva para productos 2026.

garantizadas por Samsung hasta 2033, política exclusiva para productos 2026. Sistema operativo: One UI 8.5 basado en Android 16 de fábrica con compatibilidad confirmada para Android 17 según el listado oficial Samsung.

de fábrica con compatibilidad confirmada para Android 17 según el listado oficial Samsung. Resistencia: certificación IP68 contra polvo y agua.

certificación contra polvo y agua. Conectividad: 5G , WiFi 7 , Bluetooth 5.4 , NFC, USB Tipo-C y compatibilidad con red satelital para conexión automática en zonas sin cobertura móvil tradicional.

, , , NFC, USB Tipo-C y compatibilidad con para conexión automática en zonas sin cobertura móvil tradicional. Lector de huellas: ultrasónico bajo pantalla.

ultrasónico bajo pantalla. Audio: altavoces estéreo con Dolby Atmos.

altavoces estéreo con Dolby Atmos. Colores: Violeta Cobalto, Azul Cielo, Blanco y Negro (versión cubierta en Costco).

Violeta Cobalto, Azul Cielo, Blanco y (versión cubierta en Costco). Isla de cámara ambiental: nuevo diseño integrado al dispositivo con acabado premium.

Forma de envío en Costco y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Costco con cobertura nacional. El descuento de socios aplica únicamente con membresía vigente (Oro o Ejecutiva); por las dimensiones compactas del empaque del smartphone, la entrega es relativamente sencilla y puede coordinarse en domicilio sin requisitos especiales de accesos. El tiempo de entrega oscila entre 5 y 10 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica y panel, complementada con siete años de actualizaciones Galaxy AI y One UI garantizadas por Samsung hasta 2033 para productos lanzados en 2026; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia y registrar el smartphone en la app Samsung Members para acceso a soporte técnico inmediato, descuentos exclusivos y actualizaciones prioritarias del catálogo Galaxy. Costco también ofrece su política de devolución estándar para socios, que permite verificar el funcionamiento del equipo dentro del periodo definido por la membresía.

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