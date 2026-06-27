Liverpool remata el Samsung Galaxy S26 Ultra 2026 de 1 TB con Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas, Galaxy AI y siete años de actualizaciones

Liverpool sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de smartphones flagship Samsung 2026. El Samsung Galaxy S26 Ultra de 1 TB con 16 GB de RAM —versión tope de almacenamiento del nuevo flagship Samsung 2026 lanzado oficialmente el 25 de febrero— pasó de $45,499 a $26,799.20 pesos, lo que representa un ahorro directo de $18,699.80 pesos sobre el precio de catálogo.
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Liverpool habilita el financiamiento a hasta 24 meses sin intereses de $1,395.79 pesos con tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.
Qué ofrece el Samsung Galaxy S26 Ultra 2026 frente a la generación anterior
El Samsung Galaxy S26 Ultra es el flagship dentro de la familia Galaxy S 2026 y se posiciona como el smartphone Samsung más avanzado disponible en el mercado mexicano. La diferencia técnica frente al Galaxy S25 Ultra de 2025 se concentra en cinco áreas: procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy fabricado en 3nm, sistema de cámaras de 200 MP con apertura más amplia f/1.4 para mejor desempeño en baja iluminación, Pantalla de Privacidad integrada inédita en el mundo de los smartphones, marco Armor Aluminum con esquinas ergonómicas redondeadas y cámara de vapor rediseñada con 21% mayor rendimiento térmico. La versión de 1 TB con 16 GB de RAM —cubierta en la oferta Liverpool— corresponde al tope absoluto del catálogo Galaxy S26 Ultra, ideal para usuarios profesionales, creadores de contenido y aficionados a gaming móvil que necesitan almacenamiento masivo y rendimiento sostenido.
Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para el Galaxy S26 Ultra:
- Pantalla: Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con resolución QHD+ (3,120 x 1,440 píxeles), tasa de refresco adaptable de 1 a 120 Hz, brillo pico de 2,600 nits, soporte HDR10+ y protección Corning Gorilla Armor 2 con recubrimiento antirreflejo.
- Pantalla de Privacidad integrada (inédita en el mundo): tecnología Flex Magic Pixel que controla la refracción de la luz a nivel de píxel para limitar la visibilidad lateral de la pantalla, configurable para activarse siempre o automáticamente al ingresar a aplicaciones específicas (banca móvil, mensajería, fotos).
- Diseño: marco refinado de Armor Aluminum con esquinas ergonómicas redondeadas, grosor de 7.9 mm y peso de 214 gramos.
- S Pen integrado: incluido de fábrica para tomar notas, dibujar y navegar con precisión.
- Procesador: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy fabricado en 3nm, NPU y GPU mejoradas para gráficos más fluidos y rendimiento sostenido en gaming móvil profesional.
- RAM: 16 GB LPDDR5X (versión de 1 TB cubierta en la oferta Liverpool); las versiones de 256 GB y 512 GB cuentan con 12 GB de RAM.
- Almacenamiento: 1 TB UFS 4.1 (versión cubierta en la oferta Liverpool); también disponible en 256 GB y 512 GB.
- Cámara principal: sistema cuádruple con sensor de 200 MP con apertura ampliada f/1.4 y OIS, ultra gran angular de 50 MP, telefoto 3x de 12 MP y telefoto 5x de 50 MP.
- Cámara frontal: 12 MP con procesador de señal de imagen (ISP) con IA para selfies más naturales y realistas.
- Video: grabación 8K, 4K a 60 fps y modo profesional con controles avanzados.
- Galaxy AI: suite renovada Galaxy AI con Photo Assist, Creative Studio, Now Brief, Now Nudge y todas las funciones de inteligencia artificial Samsung 2026 compatibles con 41 idiomas.
- Soporte de software: siete años de actualizaciones Galaxy AI y de sistema One UI garantizadas por Samsung hasta 2033, política exclusiva para productos 2026.
- Sistema operativo: One UI 8.5 basado en Android 16 de fábrica con compatibilidad confirmada para Android 17 según el listado oficial Samsung.
- Batería: 5,000 mAh con Super Fast Charging 3.0 de 60W por cable (hasta 75% en 30 minutos) y carga inalámbrica.
- Cámara de vapor rediseñada: distribuye el calor de manera más uniforme dentro del dispositivo para un rendimiento térmico 21% mayor frente al Galaxy S25 Ultra.
- Conectividad: WiFi 7, Bluetooth 5.4, 5G SA/NSA, NFC, USB Tipo-C, soporte satelital nativo.
- Resistencia: certificación IP68 contra polvo y agua.
- Lector de huellas: ultrasónico bajo pantalla.
- Audio: altavoces estéreo con Dolby Atmos.
- Colores: Violeta Cobalto, Azul Cielo, Blanco y Negro (estándar); Sombra Plateada y Oro Rosa (exclusivos Samsung.com).
Forma de envío en Liverpool y garantía del producto
El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción de Click & Collect (compra en línea con recolección en tienda sin costo) y la app móvil Liverpool Pocket con notificaciones de promociones bancarias adicionales según la tarjeta del usuario. Por las dimensiones compactas del empaque del smartphone, la entrega es relativamente sencilla y puede coordinarse en domicilio sin requisitos especiales de accesos. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.
El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica, complementada con siete años de actualizaciones Galaxy AI y One UI garantizadas por Samsung hasta 2033 para productos lanzados en 2026; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia y registrar el smartphone en la app Samsung Members para acceso a soporte técnico inmediato, descuentos exclusivos y actualizaciones prioritarias del catálogo Galaxy. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción del producto.
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