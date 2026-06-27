Liverpool remata el Samsung Galaxy S26 Ultra 2026 de 1 TB con Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas, Galaxy AI y siete años de actualizaciones

Liverpool sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de smartphones flagship Samsung 2026. El Samsung Galaxy S26 Ultra de 1 TB con 16 GB de RAM —versión tope de almacenamiento del nuevo flagship Samsung 2026 lanzado oficialmente el 25 de febrero— pasó de $45,499 a $26,799.20 pesos, lo que representa un ahorro directo de $18,699.80 pesos sobre el precio de catálogo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Liverpool habilita el financiamiento a hasta 24 meses sin intereses de $1,395.79 pesos con tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.

Qué ofrece el Samsung Galaxy S26 Ultra 2026 frente a la generación anterior

El Samsung Galaxy S26 Ultra es el flagship dentro de la familia Galaxy S 2026 y se posiciona como el smartphone Samsung más avanzado disponible en el mercado mexicano. La diferencia técnica frente al Galaxy S25 Ultra de 2025 se concentra en cinco áreas: procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy fabricado en 3nm, sistema de cámaras de 200 MP con apertura más amplia f/1.4 para mejor desempeño en baja iluminación, Pantalla de Privacidad integrada inédita en el mundo de los smartphones, marco Armor Aluminum con esquinas ergonómicas redondeadas y cámara de vapor rediseñada con 21% mayor rendimiento térmico. La versión de 1 TB con 16 GB de RAM —cubierta en la oferta Liverpool— corresponde al tope absoluto del catálogo Galaxy S26 Ultra, ideal para usuarios profesionales, creadores de contenido y aficionados a gaming móvil que necesitan almacenamiento masivo y rendimiento sostenido.

Samsung Galaxy S26 Ultra en Liverpool Descuento mayor de $18,000 respecto al precio original. (Liverpool)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para el Galaxy S26 Ultra:

Pantalla: Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con resolución QHD+ (3,120 x 1,440 píxeles), tasa de refresco adaptable de 1 a 120 Hz, brillo pico de 2,600 nits , soporte HDR10+ y protección Corning Gorilla Armor 2 con recubrimiento antirreflejo.

con resolución QHD+ (3,120 x 1,440 píxeles), tasa de refresco adaptable de 1 a 120 Hz, brillo pico de , soporte HDR10+ y protección Corning Gorilla Armor 2 con recubrimiento antirreflejo. Pantalla de Privacidad integrada (inédita en el mundo): tecnología Flex Magic Pixel que controla la refracción de la luz a nivel de píxel para limitar la visibilidad lateral de la pantalla, configurable para activarse siempre o automáticamente al ingresar a aplicaciones específicas (banca móvil, mensajería, fotos).

tecnología que controla la refracción de la luz a nivel de píxel para limitar la visibilidad lateral de la pantalla, configurable para activarse siempre o automáticamente al ingresar a aplicaciones específicas (banca móvil, mensajería, fotos). Diseño: marco refinado de Armor Aluminum con esquinas ergonómicas redondeadas, grosor de 7.9 mm y peso de 214 gramos.

marco refinado de con esquinas ergonómicas redondeadas, grosor de 7.9 mm y peso de 214 gramos. S Pen integrado: incluido de fábrica para tomar notas, dibujar y navegar con precisión.

incluido de fábrica para tomar notas, dibujar y navegar con precisión. Procesador: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy fabricado en 3nm, NPU y GPU mejoradas para gráficos más fluidos y rendimiento sostenido en gaming móvil profesional.

fabricado en 3nm, NPU y GPU mejoradas para gráficos más fluidos y rendimiento sostenido en gaming móvil profesional. RAM: 16 GB LPDDR5X (versión de 1 TB cubierta en la oferta Liverpool); las versiones de 256 GB y 512 GB cuentan con 12 GB de RAM.

(versión de 1 TB cubierta en la oferta Liverpool); las versiones de 256 GB y 512 GB cuentan con 12 GB de RAM. Almacenamiento: 1 TB UFS 4.1 (versión cubierta en la oferta Liverpool); también disponible en 256 GB y 512 GB.

(versión cubierta en la oferta Liverpool); también disponible en 256 GB y 512 GB. Cámara principal: sistema cuádruple con sensor de 200 MP con apertura ampliada f/1.4 y OIS, ultra gran angular de 50 MP, telefoto 3x de 12 MP y telefoto 5x de 50 MP.

sistema cuádruple con sensor de y OIS, ultra gran angular de 50 MP, telefoto 3x de 12 MP y telefoto 5x de 50 MP. Cámara frontal: 12 MP con procesador de señal de imagen (ISP) con IA para selfies más naturales y realistas.

12 MP con para selfies más naturales y realistas. Video: grabación 8K, 4K a 60 fps y modo profesional con controles avanzados.

grabación 8K, 4K a 60 fps y modo profesional con controles avanzados. Galaxy AI: suite renovada Galaxy AI con Photo Assist, Creative Studio, Now Brief, Now Nudge y todas las funciones de inteligencia artificial Samsung 2026 compatibles con 41 idiomas.

suite renovada Galaxy AI con y todas las funciones de inteligencia artificial Samsung 2026 compatibles con 41 idiomas. Soporte de software: siete años de actualizaciones Galaxy AI y de sistema One UI garantizadas por Samsung hasta 2033, política exclusiva para productos 2026.

garantizadas por Samsung hasta 2033, política exclusiva para productos 2026. Sistema operativo: One UI 8.5 basado en Android 16 de fábrica con compatibilidad confirmada para Android 17 según el listado oficial Samsung.

de fábrica con compatibilidad confirmada para Android 17 según el listado oficial Samsung. Batería: 5,000 mAh con Super Fast Charging 3.0 de 60W por cable (hasta 75% en 30 minutos) y carga inalámbrica.

5,000 mAh con por cable (hasta 75% en 30 minutos) y carga inalámbrica. Cámara de vapor rediseñada: distribuye el calor de manera más uniforme dentro del dispositivo para un rendimiento térmico 21% mayor frente al Galaxy S25 Ultra.

distribuye el calor de manera más uniforme dentro del dispositivo para un frente al Galaxy S25 Ultra. Conectividad: WiFi 7 , Bluetooth 5.4, 5G SA/NSA, NFC, USB Tipo-C, soporte satelital nativo.

, Bluetooth 5.4, 5G SA/NSA, NFC, USB Tipo-C, soporte satelital nativo. Resistencia: certificación IP68 contra polvo y agua.

certificación IP68 contra polvo y agua. Lector de huellas: ultrasónico bajo pantalla.

ultrasónico bajo pantalla. Audio: altavoces estéreo con Dolby Atmos.

altavoces estéreo con Dolby Atmos. Colores: Violeta Cobalto, Azul Cielo, Blanco y Negro (estándar); Sombra Plateada y Oro Rosa (exclusivos Samsung.com).

Forma de envío en Liverpool y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción de Click & Collect (compra en línea con recolección en tienda sin costo) y la app móvil Liverpool Pocket con notificaciones de promociones bancarias adicionales según la tarjeta del usuario. Por las dimensiones compactas del empaque del smartphone, la entrega es relativamente sencilla y puede coordinarse en domicilio sin requisitos especiales de accesos. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica, complementada con siete años de actualizaciones Galaxy AI y One UI garantizadas por Samsung hasta 2033 para productos lanzados en 2026; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia y registrar el smartphone en la app Samsung Members para acceso a soporte técnico inmediato, descuentos exclusivos y actualizaciones prioritarias del catálogo Galaxy. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción del producto.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.