El truco en iPhone ideal para adultos mayores: esta función de acceso asistido vuelve al celular mucho más fácil de usar para muchas personas

Existe una función de iOS pensada para que las personas con discapacidades cognitivas —y también muchos adultos mayores— puedan usar el iPhone por su cuenta, sin depender todo el tiempo de otra persona. Se llama acceso asistido y cambia por completo la manera en que se ve y se usa el teléfono.

Con esta función activada, los elementos en pantalla se agrandan, las funciones quedan más definidas y resulta más simple entender qué se puede hacer y cómo navegar dentro del teléfono.

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¿Qué es el acceso asistido del iPhone?

El acceso asistido es un modo que reorganiza el iPhone alrededor de lo esencial. Las apps para las actividades más habituales —hacer llamadas, enviar mensajes, tomar fotos o escuchar música— tienen un diseño propio pensado para este modo, con botones más grandes y opciones más claras.

Una de sus particularidades es que ofrece alternativas visuales al texto. Los íconos y las imágenes pueden mostrarse en una cuadrícula grande, y los mensajes se pueden enviar con un teclado que solo tiene emojis o directamente como un video selfie, sin necesidad de escribir.

Para elegir bien qué apps y funciones activar, Apple recomienda contar con el apoyo de alguien de confianza —un familiar o un cuidador— que conozca a la persona que va a usar el teléfono y pueda ayudar a personalizar el acceso asistido según sus necesidades.

iPhone La pantalla de configuración del acceso asistido en un iPhone, con opciones de filas y cuadrícula. (support.apple)

¿Cómo se configura el acceso asistido en iPhone?

Configurar esta función en iPhone es rápido. Se entra a Configuración > Accesibilidad > Acceso asistido y se elige la opción para configurarlo. De ahí se define si las apps se ven en filas o en cuadrícula, se seleccionan y personalizan las apps disponibles, y se confirma el código del dispositivo. Al final se establece un código propio del acceso asistido, que sirve para entrar y salir de este modo cuando haga falta.

Si el iPhone lo va a usar un adulto mayor de la familia, activar esta función puede ser la diferencia entre un celular confuso y uno que finalmente resulta fácil de manejar todos los días.

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