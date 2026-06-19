Apple lanza controles parentales más potentes: cómo limitar el celular de tus hijos o nietos con iOS 27

Apple presentó el lunes 8 de junio en el escenario de la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC26) una de las renovaciones más ambiciosas de sus herramientas de seguridad infantil de los últimos años. La compañía anunció un conjunto completo de nuevos controles parentales que llegarán este otoño con la actualización gratuita a iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27, sistemas operativos compatibles con iPhone 15 Pro en adelante, iPad con chip M1 o superior, y la línea Mac completa. Las funciones están pensadas para que padres, madres, abuelos y tutores legales puedan controlar de manera intuitiva qué ven los menores, con quién se comunican y cuánto tiempo usan el dispositivo, en un momento en que el debate sobre la exposición de niños y adolescentes a smartphones se intensifica en México y en el resto del mundo.

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La presentación corrió por cuenta de Craig Federighi, vicepresidente sénior de Ingeniería de Software de Apple, quien subrayó: “Estamos ampliando las funciones de seguridad infantil con herramientas nuevas e intuitivas para las familias, y haciendo que nuestras plataformas de software sean más rápidas, fiables y agradables que nunca”. La compañía habilitó adicionalmente un portal dedicado para padres y tutores en apple.com/child-safety con las herramientas, recursos y respuestas a las preguntas más comunes.

Qué nuevas funciones de control parental llegarán con iOS 27 este otoño

Las nuevas herramientas se concentran en cinco áreas que cubren el ciclo completo de uso del dispositivo: configuración inicial de la cuenta del menor, control de comunicaciones, restricción de contenido, gestión de aplicaciones y administración del tiempo de pantalla. La integración funciona de manera transparente entre iPhone, iPad y Mac mediante la cuenta familiar de Apple ID.

iPhone La nueva función promete proteger los contenidos. (Karlis Dambrans/Getty Images)

Estas son las funciones confirmadas oficialmente por Apple durante WWDC26 según el comunicado del 8 de junio de 2026:

Cuenta para menores (Child Account): al configurar la cuenta del niño desde el dispositivo de los padres, el sistema activa automáticamente protecciones por edad en todo el ecosistema Apple, sin necesidad de configurar cada función manualmente.

al configurar la cuenta del niño desde el dispositivo de los padres, el sistema en todo el ecosistema Apple, sin necesidad de configurar cada función manualmente. Setup Assistant: asistente integrado que permite a los padres elegir exactamente qué aplicaciones pre-instaladas puede usar el menor desde el momento inicial de configuración, con control sobre qué apps se agregan posteriormente.

asistente integrado que permite a los padres desde el momento inicial de configuración, con control sobre qué apps se agregan posteriormente. Aprobación obligatoria de contactos nuevos: cuando el menor intenta comunicarse con una persona desconocida en Mensajes o FaceTime, el sistema requiere aprobación explícita del padre o tutor antes de permitir la comunicación.

cuando el menor intenta comunicarse con una persona desconocida en Mensajes o FaceTime, el sistema antes de permitir la comunicación. Bloqueo automático de contenido explícito y violento: las funciones de Communication Safety —que actualmente difuminan desnudez en Mensajes y FaceTime y están activadas por defecto para menores de 18 años— ahora bloquean también automáticamente contenido sangriento o violento compartido en imágenes y videos.

las funciones de Communication Safety —que actualmente difuminan desnudez en Mensajes y FaceTime y están activadas por defecto para menores de 18 años— ahora compartido en imágenes y videos. Ask to Browse (Pedir permiso para navegar): cuando el menor intenta acceder a un sitio web nuevo en Safari, el sistema pide permiso del padre o tutor antes de cargar la página . Funciona de manera unificada entre iPhone, iPad y Mac.

cuando el menor intenta acceder a un sitio web nuevo en Safari, el sistema . Funciona de manera unificada entre iPhone, iPad y Mac. Time Allowances (Tiempo por categoría): los padres pueden establecer límites diarios de uso por categorías de aplicación —Entretenimiento, Juegos y Redes Sociales—, con una recomendación de tiempo diario basada en orientación de expertos clínicos y de desarrollo infantil.

los padres pueden establecer —Entretenimiento, Juegos y Redes Sociales—, con una recomendación de tiempo diario basada en orientación de expertos clínicos y de desarrollo infantil. Schedules (Horarios): los padres pueden programar qué aplicaciones tiene acceso el menor en distintos momentos del día y de la semana , con la posibilidad de crear ventanas específicas (por ejemplo, “Escuela” de 8:30 a 15:00 horas) con permisos diferenciados.

los padres pueden , con la posibilidad de crear ventanas específicas (por ejemplo, “Escuela” de 8:30 a 15:00 horas) con permisos diferenciados. Rediseño de Screen Time: la app Tiempo en Pantalla fue completamente rediseñada para ofrecer a los padres una vista panorámica del uso promedio del dispositivo y las aplicaciones más utilizadas por el menor.

la app Tiempo en Pantalla fue para ofrecer a los padres una vista panorámica del uso promedio del dispositivo y las aplicaciones más utilizadas por el menor. Portal dedicado para familias: Apple lanzó apple.com/child-safety con tutoriales paso a paso, recursos para padres y respuestas a las preguntas más comunes sobre cómo activar cada función.

Cómo se activan los nuevos controles parentales en iPhone, iPad o Mac

El proceso de activación requiere que el dispositivo del menor esté vinculado a la cuenta familiar de Apple ID del adulto responsable. Una vez establecida la vinculación —disponible en Ajustes > Familia > Agregar Miembro en el dispositivo del adulto—, las nuevas funciones de control parental se aplican automáticamente al configurar el dispositivo del menor como cuenta infantil. Para hogares con menores que ya usan iPhone, iPad o Mac sin restricciones parentales activas, la actualización a iOS 27, iPadOS 27 o macOS 27 incluirá un asistente de migración para convertir la cuenta existente en cuenta infantil con todas las protecciones automáticas.

Los dispositivos compatibles con iOS 27 incluyen iPhone 15 Pro y posteriores según la documentación oficial Apple. Para iPad, la compatibilidad cubre modelos con chip M1 o superior, incluyendo iPad mini con chip A17 Pro. Los Mac compatibles son aquellos con chip M1 o superior. Apple ya habilitó la beta para desarrolladores en developer.apple.com y la beta pública estará disponible el próximo mes en beta.apple.com. La actualización gratuita final llegará este otoño (entre septiembre y noviembre de 2026 según el calendario histórico de Apple).

Por qué Apple amplía controles parentales en 2026

El anuncio se da en un contexto regulatorio internacional cada vez más exigente sobre la protección de menores en plataformas digitales. Países como Australia aprobaron en 2025 la prohibición de redes sociales para menores de 16 años; en la Unión Europea, la Digital Services Act exige mecanismos de control parental más sólidos a las grandes tecnológicas; y en México la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a plataformas y dispositivos a implementar herramientas de protección efectivas. La apuesta de Apple por cuentas infantiles con protecciones automáticas por edad se alinea con estas tendencias regulatorias.

Adicionalmente, las nuevas herramientas reconocen un perfil de usuario que históricamente había quedado fuera del foco principal de Apple: abuelos y tutores legales que regalan smartphones a nietos o que asumen el rol parental. Las funciones de Setup Assistant y Schedules están diseñadas para ser configurables por personas con conocimiento tecnológico limitado, sin necesidad de menús técnicos profundos.

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