La app gratuita que te avisa a qué hora tomar tus medicamentos y puede alertar a un familiar si no lo hiciste

Existen aplicaciones móviles que facilitan diferentes tareas cotidianas. En el ámbito de la salud, varias herramientas ayudan a los pacientes a, por ejemplo, no olvidar tomar sus medicamentos. Una de ellas es MyTherapy, que puede descargarse en teléfonos Android y iOS.

Esta app gratuita cuenta con una amplia base de datos de medicamentos donde el usuario puede buscar su tratamiento o escanear el envase para crear el recordatorio o bien configurar de forma manual la alerta también con dosis, frecuencia y duración del tratamiento personalizadas.

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¿Cómo funciona la aplicación MyTherapy?

La app funciona con un sistema de alarma: cuando llega la hora de tomar el medicamento, envía una notificación que se detiene únicamente cuando el usuario confirma que ya tomó su dosis.

Una de las funciones que distingue a esta aplicación es el sistema de notificación a familiares o contactos del paciente si éste olvida tomar su medicación. Esta característica la hace especialmente recomendable para personas mayores, que suelen ser más propensas al olvido de sus tratamientos.

La alarma se detiene solo cuando el usuario confirma que ya tomó su medicamento programado. (Google Play - MyTherapy)

¿Qué otras funciones tiene la app de recordatorio de medicamentos?

Además del recordatorio principal, MyTherapy ofrece:

Diario de salud para registrar peso, presión arterial y oxígeno en sangre.

para registrar peso, presión arterial y oxígeno en sangre. Diario de síntomas y dolor , con escala para diferenciar frecuencia e intensidad.

, con escala para diferenciar frecuencia e intensidad. Recordatorio de citas médicas .

. Recordatorio del lugar de inyección, útil para personas con diabetes o esclerosis múltiple.

Recordatorio para reponer existencias del medicamento antes de que se terminen.

del medicamento antes de que se terminen. Resumen mensual exportable en PDF para compartir con el médico o la farmacia.

La aplicación es gratuita y está disponible para dispositivos Android (versión 10 o posterior) e iOS.

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