Apple prepara su primer iPhone plegable: la filtración que revela uno de sus componentes clave antes del lanzamiento

Apple continúa avanzando en el desarrollo de su próximo iPhone, y una nueva filtración habría revelado uno de sus principales componentes y que podría confirmar la naturaleza plegable del nuevo celular. El dispositivo, mencionado de manera extraoficial como iPhone Ultra, podría incorporar una batería cercana a los 5,000 mAh, una capacidad elevada para los estándares de la compañía y necesaria para alimentar una pantalla de mayor tamaño.

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¿Qué reveló la filtración sobre la batería del iPhone plegable?

El Digital Chat Station, un conocido informante de tecnología, publicó en la plataforma china Weibo datos sobre la supuesta certificación de dos baterías fabricadas por un proveedor habitual de Apple. Los componentes tendrían capacidades nominales de 1,921 mAh y 2,962 mAh, que en conjunto sumarían 4,883 mAh. Aunque la capacidad comercial anunciada podría situarse alrededor de los 5,000 mAh.

Uno de los elementos que más llamó la atención de la filtración es la utilización de dos módulos de batería separados, una configuración habitual en los teléfonos plegables debido a su diseño interno. A diferencia de un smartphone convencional, los dispositivos plegables distribuyen sus componentes entre dos mitades conectadas mediante una bisagra, lo que obliga a los fabricantes a reorganizar elementos como la placa base, las cámaras y la batería.

De confirmarse, sería una de las baterías de mayor capacidad utilizadas hasta ahora en un iPhone y reforzaría los rumores sobre el desarrollo de este teléfono plegable.

Una nueva filtración apunta a la batería del primer iPhone plegable de Apple. (Loren Elliott/REUTERS)

¿Cómo se compararía la batería del iPhone Ultra con otros plegables?

La supuesta capacidad del iPhone Ultra lo situaría en un rango competitivo frente a otros teléfonos plegables de gama alta. Según las filtraciones, futuros modelos de Samsung también podrían apostar por baterías cercanas a esa cifra: el Galaxy Z Fold8 estándar de Samsung tendría una capacidad aproximada de 4,800 mAh, mientras que una posible versión Ultra podría acercarse a los 5,000 mAh.

No obstante, comparar únicamente la capacidad de la batería no permite determinar qué dispositivo ofrecerá mayor autonomía. El tamaño y la resolución de la pantalla, el procesador, la gestión térmica y la optimización del sistema operativo pueden modificar significativamente el consumo. Apple suele apoyarse en la integración entre hardware y software para optimizar la autonomía de sus dispositivos, por lo que una batería cercana a los 5,000 mAh podría ofrecer un rendimiento diferente al de otros equipos con una capacidad similar.

Es importante aclarar que hasta el momento, Apple no ha confirmado oficialmente la existencia del dispositivo, su nombre comercial, sus especificaciones ni una fecha de lanzamiento.

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