Escena post créditos de Spider-Man explicada. Alerta de spoilers

Spider-Man: Brand New Day es calificada por la crítica como una de las mejores películas que el multiverso de Los Vengadores ha dado en años y si ya la fuiste a ver aquí te explicamos la escena post créditos que ha dejado muchas dudas.

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Escena post créditos de Spider-Man explicada

Cabe señalar que las escenas post créditos ya son una tradición en las películas de Marvel pues son el adelanto de lo que pasará en este multiverso.

Nadie recuerda a Peter Parker y tiene problemas con sus poderes y se cruza con personajes como Frank Castle, también conocido como The Punisher (Jon Bernthal) o Bruce Banner, Hulk (Mark Ruffalo).

Al final, el destino del superhéroe queda abierto pues aparee Ned Leeds manipulando un rastreador que debería localizar a su amigo superhéroe pero la máquina falla y Spider-Man podría ya no volver a la Tierra, ni siquiera a su propio universo.

Posteriormente aparece un letrero que promete que el personaje regresará pero no se sabe si en Los Vengadores: Doomsday, Secret Wars o en otra película.

¿Cuántas escenas post créditos hay en Spider-Man?

Es importante mencionar que solo hay una escena post créditos en la película y nos asegura que el personaje volverá aunque tal vez sea muy lejos de casa.

Spider-Man: Brand New Day se ha convertido en el mejor estreno de la historia del cine en España pues en el primer día recaudó 3,25 millones de euros y más d medio millón de espectadores y se prevé que en el primer fin de semana alcance los 465 millones de dólares a nivel mundial.

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