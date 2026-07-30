Liverpool remata bocina Bose SoundLink Max Bluetooth con 15% de descuento y 9 MSI

La Bocina Portátil Bose SoundLink Max Bluetooth, modelo premium con 50 watts estéreo, batería de 20 horas de duración, resistencia IP67 sumergible y tecnología Snapdragon Sound aptX Adaptive, está en oferta por $8,159.15 pesos en Liverpool, respecto a los $9,599 del valor original, lo que representa un 15% de ahorro directo.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Liverpool habilita el financiamiento a hasta 9 meses sin intereses de $959.90 pesos con tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales de pago: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.
Qué ofrece la bocina Bose SoundLink Max de Liverpool
La Bocina Portátil Bose SoundLink Max es una de las propuestas más completas del catálogo de audio Bluetooth premium de Liverpool y se posiciona como equipo ideal para audiencia adulta audiófila mexicana que busca la máxima calidad de sonido portátil Bose con resistencia extrema para uso en interiores + exteriores + fiestas + viajes sin la inversión típica del segmento premium.
Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Bose para el modelo SoundLink Max:
Marca y diseño premium:
- Marca: Bose (referente mundial en audio premium con más de 60 años de trayectoria en tecnología acústica).
- Modelo: SoundLink Max — el altavoz portátil más potente de la línea SoundLink actual.
- Potencia: 50 watts de salida estéreo con altavoces de gama completa.
- Materiales: combinación de aluminio + tela + nylon + silicona + acero para máxima durabilidad y estética premium.
- Dimensiones: 265 x 120 x 105 mm (formato compacto ideal para transporte).
- Peso: 2.13 kilogramos con asa de transporte integrada.
- Colores disponibles: habitualmente Negro y Azul según lote de Liverpool.
Sonido estéreo premium 50W:
- Sonido estéreo con altavoces de gama completa que ofrecen graves profundos + medios claros + agudos definidos.
- Snapdragon Sound con codec aptX Adaptive: tecnología Qualcomm para audio de alta fidelidad en dispositivos Android compatibles.
- Modo Estéreo: emparejamiento con otra SoundLink Max para canales izquierdo y derecho separados.
- Modo Fiesta: emparejamiento con otra SoundLink Max para sonido amplificado.
- SimpleSync: sincronización con otros dispositivos Bose del hogar (bocinas + barras de sonido + audífonos) para experiencia multiroom.
Conectividad Bluetooth 5.4:
- Bluetooth 5.4 con alcance hasta 30 pies (aproximadamente 9 metros).
- Multipunto: emparejamiento simultáneo con 2 dispositivos para cambio instantáneo entre smartphone y tablet.
- Entrada AUX 3.5mm para conexión con cable tradicional (útil para dispositivos sin Bluetooth).
- USB-C In/Out: carga rápida del altavoz + función power bank para cargar smartphone o tablet desde la batería del altavoz.
Batería premium 20 horas:
- Batería: hasta 20 horas de reproducción continua con una sola carga (característica premium líder del segmento).
- Tiempo de carga: aproximadamente 5 horas para carga completa vía USB-C.
- Función power bank: el altavoz puede cargar dispositivos externos si es necesario (útil en emergencias o viajes).
Resistencia IP67 premium:
- Certificación IP67: protección total contra polvo + resistencia al agua hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos.
- Flota en el agua: diseño con flotabilidad natural para recuperación en caso de caída accidental.
- Resistencia a golpes con carcasa de silicona + estructura de aluminio reforzado.
- Resistente al óxido para uso prolongado en ambientes húmedos.
- Ideal para: playa + piscina + jardín + camping + baño + ducha + fiestas al aire libre.
Aplicación Bose Music:
- App gratuita Bose Music disponible para iOS y Android.
- Ecualizador ajustable de 3 bandas: control preciso de graves + medios + agudos.
- Actualizaciones de firmware: garantiza acceso a las últimas funciones y mejoras.
- Gestión de dispositivos: administración de todos los productos Bose sincronizados en un solo lugar.
- Verificación de batería: monitoreo remoto de estado de carga.
- Accesos directos programables: para reproducción rápida de playlists favoritas.
Ideal para:
- Audiencia adulta audiófila con exigencias de calidad de sonido premium portable.
- Adultos 40+ años con presupuesto medio-alto ($8,000-$10,000 pesos) buscando calidad Bose accesible.
- Audiencia con hogar smart Bose que aprovecha SimpleSync para sistema multiroom.
- Audiencia con actividades outdoor (piscina + playa + camping + jardín) que requiere resistencia IP67.
- Audiencia con reuniones sociales frecuentes que aprovechan sonido estéreo 50W amplificado.
- Profesionales creativos (fotógrafos + videógrafos + productores) que necesitan monitor de audio portable premium.
Forma de envío en Liverpool y garantía de Bose
El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.
El equipo incluye un año de garantía oficial Bose México que cubre defectos de fábrica del altavoz, la batería de iones de litio, los transductores internos, los radiadores pasivos y los accesorios incluidos en la caja (cable USB-C + guía rápida + hoja de seguridad). Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando la bocina no presente daños por uso y conserve el empaque original con todos los accesorios incluidos.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.