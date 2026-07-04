iPhone 18 Pro Max incorporaría una tecnología de cámaras profesionales que ningún iPhone tuvo antes

Nuevas filtraciones de datos revelaron que Apple trabaja en un sistema fotográfico completamente renovado para el iPhone 18 Pro Max, con el que buscaría competir directamente con los teléfonos Android de gama alta que en la actualidad dominan el apartado fotográfico.

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¿Cuáles son las innovaciones que podría presentar el iPhone 18 Pro Max y por qué sería una revolución?

La principal novedad filtrada del iPhone 18 Pro Max es la incorporación de un mecanismo de apertura variable en fotografía. Actualmente, los modelos Pro de iPhone utilizan una apertura fija, lo que significa que la lente no puede modificar automáticamente la cantidad de luz que entra al sensor.

Con el nuevo sistema, la cámara ajustaría la apertura según el entorno: en escenarios con abundante iluminación, reduciría la entrada de luz para obtener fotografías más nítidas y con mayor profundidad de campo. En escenas nocturnas o con poca luz, la apertura aumentaría para captar más luz de forma natural, reduciendo la dependencia de algoritmos de inteligencia artificial y del procesamiento mediante múltiples imágenes.

Otra de las ventajas que ofrecería este sistema sería un efecto bokeh más realista. En lugar de crear el desenfoque mediante software, como ocurre actualmente, el nuevo hardware permitiría generar una separación natural entre el sujeto y el fondo, similar a la que ofrecen las cámaras DSLR o mirrorless, una ventaja para quienes usan el iPhone para fotografía profesional, retratos y creación de contenido.

El iPhone 18 Pro Max aún no ha sido presentado oficialmente por Apple ni está disponible para su compra. (ChatGPT)

¿Qué otros cambios tendría la cámara del iPhone 18 Pro Max?

Las filtraciones indican que tanto el iPhone 18 Pro como el iPhone 18 Pro Max estrenarían un sensor principal de 48 megapíxeles con un tamaño aproximado de 1/1.12 pulgadas, considerablemente superior al de la generación actual. Este cambio obligaría a Apple a rediseñar el módulo trasero de cámaras: según los modelos de prueba filtrados, la isla fotográfica sería cerca de dos milímetros más grande que la del iPhone 17 Pro, y el grosor del dispositivo aumentaría.

Apple también apostaría por un diseño con tres lentes del mismo tamaño para una apariencia más uniforme.

Sin embargo, la actualización también traería desafíos técnicos y Apple tendría que optimizar el sistema óptico para mantener un enfoque rápido y estable.

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