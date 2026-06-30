Comprar iPhone de segunda mano: así es como puedes saber si es robado o está bloqueado

Si estás pensando en comprar un iPhone de segunda mano, debes saber que este es uno de los productos más falsificados y robados del mercado de segunda mano. Por eso, conocer las estafas más habituales y saber qué revisar antes de pagar es tu mejor defensa para no caer en ellas.

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¿Cómo saber si un iPhone de segunda mano fue robado o bloqueado?

Una de las primeras cosas que deberías revisar en el aparato para comprobar si fue robado o bloqueado es su IMEI. El IMEI es el número de identificación único de cada teléfono que permite saber si el dispositivo ha sido reportado. Para obtener este número, en el celular en cuestión debes ir a “Ajustes”, luego “General” y después “Información”. Una vez obtenido, puedes verificarlo en herramientas gratuitas como imei.info o en el sitio de Apple.

Si el vendedor se niega a facilitar el IMEI, descarta la compra de inmediato. Un iPhone robado puede funcionar perfectamente al principio, pero el propietario original puede reportarlo y el operador bloqueará el IMEI.

Otro punto a tener en cuenta es el Bloqueo de Activación de iCloud. Si el iPhone tiene este bloqueo activo, es decir, está vinculado a una cuenta de iCloud, será completamente inservible a menos que el propietario original lo desbloquee. Por ese motivo, antes de comprar es mejor pedir al vendedor que desactive “Buscar mi iPhone” y que cierre sesión en iCloud.

Una batería degradada en un iPhone puede provocar apagados inesperados y reducir el rendimiento del dispositivo. (Getty Images)

¿Qué más revisar antes de comprar un iPhone usado?

Además del IMEI y el iCloud, hay tres puntos adicionales que conviene revisar antes comprar un iPhone usado.

Uno de esos aspectos es el estado de la batería. Ingresando en “Estado de la batería” desde el menú de ajustes se puede ver el porcentaje de capacidad máxima. Una batería por encima del 80% ofrece autonomía aceptable, pero por debajo de ese umbral, Apple considera que necesita servicio y la pérdida de autonomía es notable.

Además, es recomendable:

Hacer una inspección física para descartar daños en la pantalla, los botones, la cámara o el puerto de carga

para descartar daños en la pantalla, los botones, la cámara o el puerto de carga Verificar que el sistema de Face ID o Touch ID funcione correctamente

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