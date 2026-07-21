Adiós al problema del WiFi lento: el truco de 60 segundos para mejorar la conexión en casa

Según el informe anual 2024 del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), las quejas por fallas en el servicio de internet crecieron de forma notable en la última década y hoy representan un reclamo frecuente entre los usuarios en México. Sin embargo, antes de exigir una solución, conviene revisar un factor que muchas veces pasa desapercibido: la estructura misma de la vivienda.

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¿Por qué mi red va lenta si el plan es rápido?

A menudo, la señal del router WiFi falla porque en el trayecto que recorre desde el router hasta cada dispositivo se encuentra con elementos que interfieren en la señal. En estos casos, el obstáculo suele ser físico: los muros de la casa. Resulta que materiales como el cemento, la piedra, el metal o los pisos de baldosa pueden hacer que la señal se absorba o incluso se desvíe, disminuyendo el alcance del WiFi.

Otros elementos como peceras, ventanas o plantas, también pueden interferir en la señal y provocar que la conexión sea más lenta.

Incluso, aparatos electrónicos del hogar pueden generar interferencia, ya que compiten por la misma frecuencia de radio que utiliza el WiFi, como el microondas, la televisión o dispositivos Bluetooth.

Otros factores que pueden afectar la conexión son:

la distancia respecto al router

la cantidad de aparatos conectados al mismo tiempo

al mismo tiempo equipos o routers antiguos

horarios de mayor uso

Reiniciar el router por 60 segundos suele resolver la mayoría de los problemas de conexión. (Getty Images)

¿Qué puedes hacer para mejorar tu WiFi?

Si la conexión WiFi anda lenta y ya revisaste que no haya interferencias que puedan estar afectando el acceso a internet, entonces puedes tener en cuenta otras medidas.

Una solución básica y que suele funcionar en la mayoría de las ocasiones consiste en reiniciar el router. Para ello, desconecta el cable de alimentación del equipo durante 60 segundos y luego vuelve a enchufarlo. De este modo, el aparato puede liberar energía residual y limpiar su memoria temporal.

Si después de esto el problema continúa y se busca algo más técnico, se puede recurrir a comandos desde la computadora (CMD), como “ping” para comprobar la conectividad.

Por último, si tras descartar todo lo anterior la falla persiste, lo mejor es consultar con tu proveedor de WiFi, que podrá brindar una solución personalizada y definitiva.

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