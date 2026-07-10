La CFE ofrece internet portátil desde $150 al mes: puedes conectar hasta 10 dispositivos a la vez y así puedes contratarlo en julio 2026

Millones de usuarios en México buscan alternativas más económicas para navegar sin depender de un proveedor fijo. La demanda de conectividad móvil crece en zonas urbanas y rurales, y CFE responde con un esquema prepago que no exige contratos de largo plazo ni revisión de historial crediticio, y ofrece equipos MiFi listos para usar en cualquier punto con cobertura.

CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos opera bajo la Red Compartida y llega también a comunidades donde otras compañías no ofrecen servicio. Los paquetes varían según el consumo mensual de datos, y la elección del plan depende del uso que cada usuario planea darle, ya sea en casa, en el trabajo o durante un viaje.

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¿Qué es CFE Internet y cómo funciona en México?

CFE Internet es la marca comercial de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, la filial de la Comisión Federal de Electricidad dedicada a telecomunicaciones. El servicio funciona mediante datos móviles y se contrata bajo la modalidad prepago, sin líneas telefónicas fijas ni cableado en el domicilio.

El usuario puede optar por un chip SIM compatible con su celular o por un módem portátil MiFi que convierte la señal móvil en Wi-Fi para conectar varias pantallas al mismo tiempo. Este equipo resulta útil para quienes buscan movilidad sin perder la conexión entre distintos puntos.

CFE opera sobre la Red Compartida, por lo que la velocidad depende de la cobertura disponible en cada zona del país. La empresa recomienda verificar la señal antes de comprar cualquier paquete, ya que el rendimiento varía entre regiones urbanas y rurales.

El módem MiFi de CFE conecta varios dispositivos a la vez (X)

¿Cómo contratar el servicio de CFE Internet paso a paso?

El proceso de contratación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos se realiza completamente en línea a través del portal oficial. El primer paso consiste en elegir entre un chip para celular o el módem MiFi, según el tipo de conexión que el usuario busque.

Selecciona el chip o el módem MiFi según tu necesidad.

Elige el paquete de datos que se adapte a tu consumo.

Realiza el pago correspondiente en la plataforma oficial.

Recibe el equipo en tu domicilio mediante servicio de mensajería.

Inserta el chip, activa el módem y conéctate a la red Wi-Fi generada.

No exige contratos forzosos ni revisión de historial crediticio.

Permite recargar solo cuando el usuario lo necesita.

Funciona en zonas sin cobertura de fibra óptica.

Una vez activo el chip, el usuario puede recargar el paquete elegido desde el mismo portal con los diez dígitos de la SIM. La renovación puede programarse con anticipación para evitar interrupciones en el servicio cuando se agoten los datos contratados.

La cobertura depende de la Red Compartida, por lo que CFE recomienda ingresar el código postal del domicilio antes de comprar el equipo. Verificar la señal previamente evita sorpresas una vez que el módem llega a casa y se intenta conectar por primera vez.

¿Cuánto cuestan los paquetes de internet portátil de CFE?

CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos mantiene actualizada la lista de paquetes disponibles para el módem MiFi. Los precios se mantienen vigentes desde el esquema aplicado en 2026 y ofrecen distintas combinaciones de datos según el consumo mensual.

5 GB: $150 al mes

10 GB: $270 al mes

20 GB: $380 al mes

30 GB: $495 al mes

50 GB: $610 al mes

80 GB: $960 al mes

100 GB: $1,180 al mes

Quienes contratan por primera vez pueden adquirir el paquete inicial “Súmate”, que incluye el módem, un chip y el envío del equipo a domicilio. El costo total de este paquete asciende a 1,145 pesos e incluye 5 GB de navegación con vigencia de treinta días.

Además del pago mensual, CFE ofrece modalidades semestrales y anuales que reducen el costo acumulado para quienes planean usar el servicio de forma constante. La flexibilidad de recarga permite activar el plan solo cuando se necesita, sin comprometerse a un gasto fijo cada mes.

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