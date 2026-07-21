Walmart lanza a precio de regalo la Samsung Galaxy Tab A11 con 64 GB de almacenamiento y hasta 12 meses sin intereses

La Tablet Samsung Galaxy Tab A11 de 8.7 pulgadas con 4 GB RAM y 64 GB SSD —tablet accesible de la línea Galaxy Tab A de Samsung con Modo Kids integrado, altavoces estéreo con Dolby Atmos y Android con One UI Tab— pasó de $4,651 a $3,909 pesos en Walmart, lo que representa un ahorro directo de $742 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 16 por ciento.

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Walmart habilita el financiamiento a hasta 12 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes según la campaña activa del retailer, además de las opciones habituales de pago: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional en compras superiores a $499 pesos.

Qué ofrece la Samsung Galaxy Tab A11 de Walmart

La Samsung Galaxy Tab A11 es la propuesta accesible más reciente de la línea Galaxy Tab A de Samsung y se posiciona como equipo ideal para audiencia familiar mexicana con niños en el hogar, estudiantes de primaria y secundaria, o audiencia adulta que busca una tablet accesible para consumo multimedia, lectura y navegación web sin la inversión típica del segmento premium tablets ($10,000+ pesos).

Tablet Samsung Galaxy Tab A11 en Walmart Descuento de $742 sobre el precio original. (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para el modelo Galaxy Tab A11:

Pantalla y diseño:

Marca: Samsung (referente mundial en tablets con más de 15 años de trayectoria en la categoría Galaxy Tab).

(referente mundial en tablets con más de 15 años de trayectoria en la categoría Galaxy Tab). Modelo: Galaxy Tab A11 (línea Galaxy Tab A accesible 2026).

(línea Galaxy Tab A accesible 2026). Pantalla: 8.7 pulgadas — formato compacto ideal para uso con una sola mano + transporte fácil en bolsos escolares o carteras.

— formato compacto ideal para uso con una sola mano + transporte fácil en bolsos escolares o carteras. Tipo de pantalla: LCD TFT con resolución HD para reproducción clara de contenido multimedia.

con resolución HD para reproducción clara de contenido multimedia. Diseño: formato ligero y delgado para uso familiar cotidiano.

Memoria y almacenamiento:

RAM: 4 GB para multitarea fluida entre aplicaciones cotidianas (navegación web + video + juegos casuales + apps educativas).

para multitarea fluida entre aplicaciones cotidianas (navegación web + video + juegos casuales + apps educativas). Almacenamiento: 64 GB internos con velocidad SSD.

con velocidad SSD. Almacenamiento expandible: compatible con tarjetas microSD para expansión adicional de contenido (aplicaciones + videos + fotos + descargas offline).

Sistema operativo y aplicaciones:

Sistema operativo: Android con capa de personalización One UI Tab de Samsung.

con capa de personalización de Samsung. Google Play Store integrado: acceso completo al catálogo de aplicaciones Google (YouTube + Netflix + Disney+ + Amazon Prime Video + Spotify + Google Kids Space + Duolingo + Khan Academy + otros).

acceso completo al catálogo de aplicaciones Google (YouTube + Netflix + Disney+ + Amazon Prime Video + Spotify + Google Kids Space + Duolingo + Khan Academy + otros). Actualizaciones oficiales: garantía de actualizaciones de seguridad Samsung + Android.

Modo Kids y funciones para niños:

Samsung Kids: modo dedicado para niños con controles parentales integrados que permiten configurar tiempo de uso + aplicaciones permitidas + contenido educativo apropiado por edad.

modo dedicado para niños con que permiten configurar tiempo de uso + aplicaciones permitidas + contenido educativo apropiado por edad. Contenido educativo: aplicaciones y juegos infantiles preinstalados con enfoque didáctico.

aplicaciones y juegos infantiles preinstalados con enfoque didáctico. Interfaz simplificada para niños: diseño colorido e intuitivo pensado para audiencia infantil.

diseño colorido e intuitivo pensado para audiencia infantil. Reportes de uso: los padres pueden monitorear el uso de la tablet por parte de los niños y ajustar restricciones según necesidad.

Audio y multimedia:

Altavoces estéreo duales con tecnología Dolby Atmos para sonido envolvente inmersivo.

con tecnología para sonido envolvente inmersivo. Reproducción multimedia optimizada: video HD + música con calidad Dolby Atmos + audiolibros.

video HD + música con calidad Dolby Atmos + audiolibros. Compatible con audífonos: vía Bluetooth para experiencia de audio privada durante estudio o entretenimiento.

Batería y conectividad:

Batería: capacidad para jornadas completas de uso continuo (video streaming + navegación web + apps educativas).

capacidad para jornadas completas de uso continuo (video streaming + navegación web + apps educativas). Puerto de carga: USB Tipo-C para carga estándar y transferencia de datos.

USB Tipo-C para carga estándar y transferencia de datos. Conectividad inalámbrica: WiFi + Bluetooth para conexión con smartphones, audífonos y otros dispositivos compatibles.

Forma de envío en Walmart y garantía de Samsung

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica de la tablet, la pantalla, la batería y los accesorios incluidos en la caja. Además, Walmart ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando la tablet no haya sido registrada con cuenta Google y presente sus sellos originales intactos.

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