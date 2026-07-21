Amazon remata la Acer Laptop Gamer Nitro Lite: 43% de descuento y seguro GRATIS contra robo por un año

¡Prepárate para el regreso a clases! Si estas buscando una laptop potente que te sirva para estudiar, jugar o trabajar, checa este oferta de Amazon México: la Acer Laptop Gamer Nitro Lite de 16 pulgadas tiene un descuento de casi 13 mil pesos.

Amazon redujo el precio de la Acer Nitro Lite con RTX 4045, que originalmente tiene un precio de lista de $31 mil 769 pesos, pero que en oferta te costará $17 mil 99 pesos, lo que significa un descuento del 43%, además de que incluye un año de seguro GRATIS contra robo y desastres naturales.

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Oferta de Amazon sorprende: laptop Acer Nitro Lite con RTX 4050 cuesta menos de 18 mil pesos Amazon baja más de 13 mil pesos esta laptop gamer Acer con RTX 4050; incluye seguro gratis contra robo.

La promoción de Amazon también te permite pagarla desde $1, 199.93 pesos al mes durante 15 meses sin intereses con tarjetas BBVA, además de que ofrece 90 días gratis de Amazon Music con la compra.

Especificaciones de la Acer Laptop Gamer Nitro Lite de 16 pulgadas

Esta laptop me está diseñada para quienes buscan un equipo capaz de ejecutar videojuegos modernos, además de realizar carreteras exigentes entre sus características se destacan:

Procesador Intel Core i5-13420H de 13ª generación

16 GB de memoria RAM

Unidad SSD de 512 GB

Tarjeta gráfica dedicada NVIDIA GeForce RTX 4050

Pantalla de 16 pulgadas WUXGA (1920 x 1200) con tasa de refresco de 165 Hz

Cobertura del 100% del espacio de color sRGB

Sistema operativo Windows 11 Home con Copilot integrado.

Gracias a la arquitectura NVIDIA Ada Lovelace y a la tecnología DLSS 3, la RTX 4050 mejora el rendimiento mediante Inteligencia Artificial, además de que permite disfrutar de gráficos más fluidos en juegos compatibles.

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