Tu auto Ford se actualiza solo por WiFi sin ir al agente y no lo sabes: así funciona SYNC y OTA, guía paso a paso

Ford tiene un sistema llamado Actualizaciones Automáticas de Software (OTA, por sus siglas en inglés de “Over The Air”), que permite obtener actualizaciones importantes para el vehículo rápidamente y de manera inalámbrica. Gracias a este sistema, los propietarios de un Ford pueden mantener el vehículo con las versiones más recientes de software sin necesidad de acudir a un distribuidor.

A su vez, la marca de vehículos permite buscar manualmente actualizaciones de SYNC®. ¿Cómo funciona cada una paso a paso?

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¿Cómo funcionan las Actualizaciones Automáticas de Software (OTA) de Ford?

Las actualizaciones OTA permiten aumentar las capacidades y la calidad por medio de FordPass® Connect y mejorar la experiencia de los propietarios de vehículos Ford equipados con este sistema. La marca aclara que muchas de estas actualizaciones son virtualmente invisibles para el conductor, gracias a la vinculación entre la nube y la plataforma de software del vehículo.

Esta plataforma también permite mejorar configuraciones y capacidades del auto, además de elegir la periodicidad de las actualizaciones y programarlas para cuando el vehículo no se está usando (por ejemplo durante la noche). También es posible elegir si se descargan las actualizaciones por Wi-Fi o a través del módem integrado en el vehículo.

Actualizaciones El sistema OTA de Ford funciona sin necesidad de acudir a un distribuidor. (Ford)

Paso a paso para configurar las Actualizaciones Automáticas de Software (OTA) de Ford

El proceso para administrar las OTA en un vehículo Ford se resume en 4 pasos:

Conectarse a Wi-Fi: una vez conectado a una red Wi-Fi privada, el vehículo se enlaza automáticamente. Configurar un programa recurrente: algunas actualizaciones requieren que el vehículo esté estacionado y apagado por un periodo breve. Por eso, Ford sugiere un horario nocturno para asegurar que el auto no se esté usando durante ese proceso. Descargar e instalar las actualizaciones: basta con estar atento a los íconos de Actualizaciones Automáticas de Software que pueden aparecer en la pantalla del vehículo. El resto del proceso se completa solo. Revisar los detalles de la última actualización: puedes chequear en la pantalla del vehículo cómo estuvo la última actualización y mantenerte al tanto de las próximas alertas de actualizaciones a través de la aplicación FordPass.

Ford También es posible buscar actualizaciones de SYNC® manualmente con el número VIN. (Ford)

¿Cómo buscar manualmente actualizaciones de SYNC® en un vehículo Ford?

Además del sistema automático, Ford ofrece la posibilidad de revisar manualmente si hay actualizaciones disponibles para el sistema SYNC®, a través del sitio de propietarios Mi Ford. Para hacerlo, hay que seguir estos pasos:

Visitar la página de actualizaciones de SYNC® y Navegación. Ingresar el número de identificación del vehículo (VIN) y seleccionar “Buscar actualizaciones”. Seleccionar el menú desplegable "Actualización de SYNC Disponibles“.

Si el software está actualizado, aparecerá un indicador verde indicando que no hay actualización disponible. Si no lo está, se mostrará un ícono de alerta (triángulo con signo de exclamación), y habrá que seguir las instrucciones en pantalla para completar la actualización.

También es posible conocer la versión de SYNC® correspondiente al vehículo ingresando desde una computadora o smartphone a la misma página de actualizaciones, iniciando sesión con el VIN y los accesos de Ford. Al seleccionar “Buscar actualización” en el menú, la generación de SYNC® aparecerá del lado derecho de la página, junto con las instrucciones a seguir en caso de que se requiera actualizar.

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