Liverpool remata el Samsung Galaxy Watch8 Classic con bisel giratorio físico, electrocardiograma y GPS integrado para deportes al aire libre

El Samsung Galaxy Watch8 Classic de 46 milímetros unisex con GPS —wearable de la línea Classic de Samsung con bisel giratorio físico distintivo, caja de acero inoxidable premium y funciones de salud médica avanzadas— pasó de $9,499 a $6,999 pesos en Liverpool, lo que representa un ahorro directo de $2,500 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 26.3 por ciento.
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Liverpool habilita el financiamiento a hasta 6 meses sin intereses de $1,166.50 pesos con tarjetas de crédito participantes, mensualidad accesible considerando la inversión en un smartwatch premium con funciones médicas. Adicionalmente Liverpool ofrece las opciones habituales de pago: pago de contado, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo.
Qué ofrece el Samsung Galaxy Watch8 Classic en Liverpool
El Samsung Galaxy Watch8 Classic es la propuesta más sofisticada de la línea Galaxy Watch de Samsung para 2025-2026 y se posiciona como equipo premium ideal para audiencia mexicana que busca combinar diseño tradicional de reloj clásico con la tecnología smartwatch más avanzada del catálogo Samsung actual.
Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung para el modelo Galaxy Watch8 Classic:
Diseño y materiales premium:
- Marca: Samsung (referente mundial en wearables premium con más de 15 años de trayectoria en la categoría smartwatch).
- Modelo: Galaxy Watch8 Classic (línea Classic 2025-2026 con relanzamiento del bisel giratorio físico distintivo).
- Tamaño: 46 milímetros (única opción disponible del modelo Classic).
- Diseño: Cushion Design (cuadrado con esquinas redondeadas) inspirado en el Samsung Galaxy Watch Ultra.
- Caja: acero inoxidable premium (superior al aluminio del Galaxy Watch8 estándar) para máxima durabilidad y estética premium.
- Bisel giratorio físico: característica exclusiva del modelo Classic — permite navegar por menús con desplazamiento suave e intuitivo sin ensuciar la pantalla táctil con huellas + estética similar a un reloj tradicional elegante.
- Botones laterales: tres botones incluyendo el botón de acceso rápido heredado del Galaxy Watch Ultra.
- Correa: Correa Híbrida (combinación de materiales premium para uso deportivo y casual).
Pantalla y protección:
- Pantalla: Super AMOLED circular con brillo pico hasta 3,000 nits (la más brillante jamás ofrecida en un Galaxy Watch).
- Protección: cristal de zafiro (protección premium contra rayones y golpes superior al Gorilla Glass tradicional).
- Resolución: alta densidad de píxeles para visualización detallada en modo diario y modo activo.
Procesador, memoria y almacenamiento:
- Procesador: chip de 3 nanómetros de nueva generación con eficiencia energética optimizada.
- RAM: 2 GB para multitarea fluida entre aplicaciones y funciones de salud.
- Almacenamiento: 64 GB internos (capacidad superior a la media del segmento que permite almacenar miles de canciones y numerosas aplicaciones sin depender del smartphone).
Sistema operativo y inteligencia artificial:
- Sistema operativo: One UI 8.0 Watch basado en Wear OS de Google.
- Google Gemini integrado: primer smartwatch Samsung con inteligencia artificial Gemini para comandos de voz avanzados + búsqueda contextual + gestión de tareas + respuestas rápidas + asistente personal en la muñeca.
- Compatibilidad: funciona exclusivamente con smartphones Android (Samsung Galaxy + otros Android compatibles) — NO compatible con iOS/iPhone.
Funciones de salud médica premium:
- Electrocardiograma (ECG): monitoreo del ritmo cardíaco con detección de fibrilación auricular (característica médica aprobada por autoridades sanitarias internacionales).
- Monitor de presión arterial: medición directa desde la muñeca con calibración inicial mediante brazalete tradicional.
- Frecuencia cardíaca 24/7: monitoreo continuo con alertas de ritmo alto/bajo.
- Oxígeno en sangre (SpO2): medición durante el día y la noche.
- Análisis de composición corporal (BIA): medición de masa muscular, grasa corporal, agua corporal y masa ósea directamente desde la muñeca.
- Temperatura piel: sensor infrarrojo para monitoreo continuo.
- Detección de apnea del sueño: análisis de calidad del sueño con detección de episodios de apnea.
- Energy Score con IA: nueva función Galaxy Watch8 que analiza calidad de sueño + actividad + estrés para calcular energía disponible del día.
- Running Coach: nuevo entrenador personalizado para audiencia runner con planes adaptativos.
GPS multibanda y deporte:
- GPS multibanda: GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo — máxima precisión para deportes al aire libre sin necesidad de smartphone conectado.
- Más de 100 modos deportivos disponibles (running + ciclismo + natación + yoga + boxeo + escalada + otros).
- Compatible con buceo: certificación oficial para actividades acuáticas profundas.
Resistencia y durabilidad:
- Certificación militar MIL-STD-810H: resistencia a caídas + vibraciones + temperaturas extremas + humedad + polvo.
- Certificación 5 ATM: resistente a inmersión en agua hasta 50 metros de profundidad.
- Certificación IP68: protección total contra polvo y agua.
- Certificación buceo: apto para actividades subacuáticas recreativas.
Conectividad:
- Bluetooth para conexión con smartphone Android.
- WiFi integrado.
- NFC para pagos móviles Samsung Pay + Google Pay.
- Versión LTE opcional disponible en algunos mercados para conexión celular independiente del smartphone.
Forma de envío en Liverpool y garantía de Samsung
El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción de Click & Collect (compra en línea con recolección en tienda sin costo) y la app móvil Liverpool Pocket con notificaciones de promociones bancarias adicionales según la tarjeta del usuario.
El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica del smartwatch, la caja de acero inoxidable, la pantalla, la correa híbrida y los accesorios incluidos en la caja (cargador magnético + documentación de garantía). Es importante mencionar que el Samsung Galaxy Watch8 Classic funciona exclusivamente con smartphones Android (Samsung Galaxy + otros compatibles con Wear OS) y NO es compatible con iPhone, por lo que audiencia con dispositivos iOS debe considerar el Apple Watch como alternativa. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando el smartwatch no presente daños por uso y conserve el empaque original y todos los accesorios incluidos.
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