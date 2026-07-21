Secuestro en Guadalajara: Madre denuncia nuevo modus operandi en cines; usan jovencitas para atraer adolescentes

Una nueva forma de secuestro acecha a los adolescentes en los cines y plazas comerciales de Guadalajara, según denunció una madre de familia en redes sociales. De acuerdo con su testimonio, salvó a su hijo y amigos de un intento de secuestro en el que usaron a una jovencita. Te contamos los detalles del caso.

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Denuncian intento de secuestro en la Plaza MidTown de Guadalajara, Jalsico

Una tarde con amigos en una plaza comercial, pudo convertirse en una verdadera pesadilla para padres y madres de familia en Guadalajara, cuando sus hijos se convirtieron en objetivo de un nuevo modus operandi de secuestro en un centro comercial, llamado MidTown, ubicada en el municipio de Guadalajara en el estado de Jalisco.

De acuerdo con el testimonio de una madre, una tarde su hijo de 14 años le pidió permiso para ir a la plaza comercial con sus amigos, después de la escuela. Los adolescentes planeaban ir a comer un helado, para después, entrar a ver una película en el cine. La madre de familia le dio permiso a su hijo y, decidió llevarlo ella misma.

Mientras los jóvenes comían el helado y platicaban, ella se quedó cerca para vigilarlos. Fue entonces, que notó que una jovencita de aproximadamente 15 años, muy bien arreglada, se acercó al grupo y comenzó a platicar con ellos. Luego de un rato, el grupo de amigos decidió entrar al cine, pero con la jovencita. La chica les había dicho que sus papás estaban comiendo en un restaurante de la plaza y le habían dado permiso de entrar con ellos. Esta situación le dio un poco de desconfianza a la madre de familia por lo que se quedó en la plaza.

Así fue el intento de secuestro en un cine de Guadalajara, Jalisco

De acuerdo con la mujer, antes de que terminara la función, recibió una llamada de su hijo en la que el jovencito le decía que la película estaba aburrida y que su nueva amiga les había pedido que salieran de la plaza y que la acompañaran a dos cuadras donde se encontraban sus papás. La chica les pidió no avisar a su padres, pues estarían de regreso cuando la película terminara.

Afortunadamente, el adolescente se escondió en el baño para llamar a su mamá y contarle. Fue entonces que madre e hijo salieron corriendo de la plaza comercial para alcanzar a la jovencita y a dos de los amiguitos del chico que ya estaban por subir a un supuesto taxi de aplicación.

“Corrí y jalé a uno y el otro se baja en cuanto me ve ya estaban casi afuera de la plaza por López Mateos y le digo al tipo que iba manejando disculpa … para verificar que era un taxi de app y el tipo arranca con las puertas abiertas y me avienta con la puerta trasera. La niña jamás volteó y yo no pude ni tomar sus placas”.

La madre de familia decidió relatar este hecho en redes sociales con la esperanza de alertar a padres de familia para que tengan cuidado con sus hijos adolescentes, que pueden convertirse en víctimas de reclutamiento forzado, un delito que ha crecido de forma alarmante en la entidad.

Alertan por nuevo modo de secuestro en la colonia Roma, CDMX

Este caso llamó la atención de internautas en redes sociales, sobre todo, después de que esta misma semana, trascendiera la denuncia de otra madre de familia que sufrió un intento de secuestro en calles de la colonia Roma en la CDMX.

En este caso, la madre acusó que los delincuentes están usando niños pequeños, que se acercan a platicar y jugar con otros niños, que se convierten en el objetivo de secuestros. En este ENLACE te contamos el caso.

Crece el reclutamiento forzado en Jalisco

Actualmente, Jalisco es un punto central del delito de reclutamiento forzado, vinculado al crimen organizado, especialmente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), siendo la Zona Metropolitana de Guadalajara, el epicentro del delito.

En lo que va del 2026, el Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD) contabiliza 1,372 personas desaparecidas en Jalisco. La mayor concentración de casos ocurre en hombres de 20 a 29 años y en mujeres de 15 a 19 años.

A finales de junio, trascendió el caso de tres estudiantes en Guadalajara y tres jóvenes más en Puerto Vallarta. Aunque fueron localizados con vida, las autoridades mantienen abertas carpetas de investigación por reclutamiento forzado.

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