Walmart remata la pantalla Samsung Crystal UHD 4K de 65 pulgadas con descuento de más de 3 mil pesos

¿Buscas renovar tu televisión? La pantalla Samsung Crystal UHD 4K de 65 pulgadas se encuentra con un importante descuento en Walmart, donde los consumidores pueden ahorrar 3 mil 500 pesos sobre su precio original por tiempo limitado.

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Pantalla Samsung de 65 pulgadas precio

La cadena lanzó una oferta en la pantalla Samsung Crystal UHD 4K de 65 pulgadas (modelo UN65U8000FFXZX), la cual ahora puede adquirirse por 8 mil 990 pesos, cuando su precio habitual es de 12 mil 490 pesos, lo que representa un ahorro de 3 mil 500 pesos.

Además del descuento, la tienda ofrece la posibilidad de pagar la televisión hasta en 18 meses sin intereses, con mensualidades de 499.44 pesos, facilitando la compra para todos aquellos que no pueden adquirir el dispositivo de contado.

Pantalla Samsung de 65 pulgadas características

Entre sus principales características destacan su pantalla LED de 65 pulgadas con resolución 4K Ultra HD, frecuencia de actualización de 60 Hz y el sistema operativo Tizen, que permite acceder a aplicaciones de streaming y funciones inteligentes. También incorpora el Crystal Precessor 4K, diseñado para optimizar la calidad de imagen y mejorar el contenido a resolución cercana a 4K.

Resolución y panel: Pantalla plana LED 4K Ultra HD (3,840 x 2,160 píxeles) con una tasa de refresco nativa de 60 Hz.

Procesamiento de video: Compatible con formatos de alto rango dinámico HDR10+ y HLG, impulsado por el motor Crystal Processor 4K con mapeo de color tridimensional.

Sistema operativo: Plataforma Tizen Smart TV (One UI Tizen), compatible con el ecosistema inteligente SmartThings, Apple AirPlay 2 y asistentes de voz como Amazon Alexa.

Audio integrado: Sistema de 2 canales con 20W RMS de potencia, equipado con las tecnologías Object Tracking Sound (OTS Lite) para simular audio en movimiento y Q-Symphony para sincronizarse con barras de sonido compatibles.

Conectividad: Dispone de 3 puertos HDMI, puertos USB-A, conexión Ethernet (LAN), WiFi y Bluetooth.

La promoción está disponible en la tienda en línea de Walmart y estará vigente hasta agotar existencias o mientras permanezca publicada en el sitio.

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