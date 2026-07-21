Confirman casos de Cyclospora en México, infección que provoca la llamada “diarrea explosiva”

La Secretaría de salud descartó que México enfrente un brote o una epidemia de Cyclospora cayetanensis, un parásito que puede provocar infecciones intestinales y que recientemente generó una preocupación tras una investigación relacionada con productos agrícolas exportados a Estados Unidos.

En la conferencia “mañanera”, el secretario de salud, David Kershenobich informó que en México únicamente se han confirmado tres casos, una cifra que aseguró, se mantiene dentro del comportamiento epidemiológico habitual y no representa una situación de emergencia sanitaria respecto de la infección que provoca la llamada diarrea explosiva.

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🔴 #AlMomento | Desacartan brote de Cyclospora en México



El secretario de Salud, David Kershenobich (@DKershenobich), informó que se han registrado tres casos en el país, pero aseguró que no representan un brote y que no existe evidencia de que el brote en Estados Unidos se haya… pic.twitter.com/hSj6eEpa4Z — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 21, 2026

¿Hay un brote de Cyclospora en México?

Kershenobich explicó que los tres casos registrados forman parte de la incidencia normal de esta enfermedad en el país y enfatizó que no existe evidencia de un brote epidemiológico.

El funcionario también rechazó que, hasta el momento, pueda atribuirse el origen de los casos a una empresa productora de lechuga, ubicada en Guanajuato, como se llegó a especular tras una alerta emitida en Estados Unidos.

El secretario explicó que las autoridades mexicanas, entre ellas la Dirección General de Epidemiología, Senasica y Cofepris, trabajan de manera coordinada con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para esclarecer el caso.

Según detalló, una muestra analizada inicialmente por la FDA había resultado positiva, sin embargo, la propia agencia estadounidense rectifico posteriormente al determinar que se trató de un falso positivo.

A pesar de ello, equipos mexicanos se trasladaron a Guanajuato para realizar un muestreo independiente y reforzar la vigilancia sanitaria.

¿Qué es la Cyclospora? Estos son sus principales síntomas

La Cyclospora cayetanensis es un parásito que puede transmitirse mediante el consumo de agua o alimentos, contaminados, especialmente frutas y verduras frescas.

Entre los síntomas más comunes se encuentra en la diarrea explosiva y prolongada, el dolor abdominal, las náuseas, la pérdida del apetito, la fatiga y la fiebre.

Las autoridades retiraron que hasta ahora no existe evidencia científica que vincula la producción agrícola de Guanajuato con un brote de Cyclospora, aunque las investigaciones continúa como medida preventiva.

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