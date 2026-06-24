Tu Samsung Galaxy no se conecta al Wi-Fi: esta es la solución paso a paso

Si eres usuario de Samsung Galaxy y tu celular no se conecta al Wi-Fi, debes saber que el inconveniente puede tener distintas causas: desde la red no encontrada hasta una conexión que aparece pero no funciona.

Para resolverlo, Samsung recomienda seguir una serie de pasos ordenados.

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¿Cómo solucionar paso a paso que tu Samsung Galaxy no se conecte al Wi-Fi?

Antes de aplicar cualquier solución, Samsung recomienda verificar que el software del dispositivo y las aplicaciones relacionadas estén actualizadas. Para actualizar el software del Galaxy, el paso a paso es el siguiente:

Paso 1: Ve a Ajustes > Actualización de software

Ve a Ajustes > Actualización de software Paso 2: Toca Descargar e instalar

Toca Descargar e instalar Paso 3: Selecciona Descargar

Selecciona Descargar Paso 4: Toca Instalar ahora

Una vez verificada la actualización, estas son las soluciones recomendadas para problemas de conexión Wi-Fi:

Verifica que el Wi-Fi esté activado y conectado a la red correcta

y conectado a la red correcta Reinicia el teléfono y el enrutador

Elimina y vuelve a agregar la red , asegurándote de ingresar la contraseña correcta

, asegurándote de ingresar la contraseña correcta Actualiza el software del dispositivo

del dispositivo Restablece la configuración de red si el problema continúa

Tecnología Paso a paso para restablecer la configuración de la red en tu Samsung Galaxy. (Samsung)

¿Cómo restablecer los ajustes de red en un Samsung Galaxy?

Si los pasos anteriores no resuelven el problema, Samsung indica que restablecer la configuración de red puede ser la solución definitiva. El procedimiento es el siguiente:

Paso 1: Ve a Ajustes

Paso 2: Toca Administración general

Paso 3: Busca y selecciona Restablecer

Paso 4: Elige Restablecer ajustes de red y presiona Restablecer ajustes

Es importante tener en cuenta que al restablecer la configuración de red se perderá la información de Wi-Fi, datos móviles y conexión Bluetooth guardada en el dispositivo.

Si después de seguir todos estos pasos el Galaxy sigue sin conexión, Samsung sugiere probar la red Wi-Fi en otro dispositivo. Si ese dispositivo tampoco puede acceder, el problema puede estar en el proveedor de Internet. En ese caso, es necesario comunicarse directamente con el proveedor. Y si persisten problemas adicionales con el dispositivo, la compañía recomienda enviar un informe desde la aplicación Samsung Members.

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