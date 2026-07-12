Tres trucos para conectar tu celular a una pantalla Smart TV sin cables: así puedes hacerlo rápido y simple

Ver el contenido del smartphone en una pantalla más grande facilita compartir fotos y videos con la familia, mostrar presentaciones de trabajo, disfrutar películas y series de plataformas de streaming en formato televisivo, o jugar títulos móviles con mayor comodidad visual. Aunque muchos usuarios recurren al método tradicional del cable HDMI con adaptador (USB-C a HDMI para Android o Lightning/USB-C a HDMI para iPhone según el modelo), la mayoría de los Smart TV modernos permite conectar el celular completamente sin cables a través de tres métodos inalámbricos que aprovechan la conexión WiFi doméstica.

Antes de comprar cualquier accesorio o adaptador, conviene realizar una prueba sencilla: abrir una aplicación como YouTube en el smartphone, tocar el ícono de proyección (símbolo de pantalla con líneas WiFi) y verificar si el televisor aparece como dispositivo disponible en la lista. Si aparece, el usuario puede enviar contenido inmediatamente sin necesidad de hardware extra. Estos son los tres trucos oficiales según Google Support, Apple Support y las guías oficiales de fabricantes de televisores como Samsung, LG y Sony:

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Truco 1: Google Cast desde smartphones Android con Google Home

El primer método inalámbrico para smartphones Android es la tecnología Google Cast, sistema oficial de Google integrado en la mayoría de los Smart TV modernos con soporte Chromecast (fabricantes como Samsung, LG, Sony, TCL, Hisense, Xiaomi y otros modelos premium 2020 en adelante suelen incluirlo). El método aprovecha la conexión WiFi doméstica para transmitir la pantalla completa del celular al televisor sin cables ni accesorios adicionales, siempre y cuando ambos dispositivos estén conectados a la misma red WiFi.

Para activar Google Cast desde un smartphone Android:

Descarga la aplicación Google Home desde la Play Store si aún no la tienes instalada (viene preinstalada en la mayoría de los smartphones Samsung, Motorola, Xiaomi, Google Pixel, Honor y otros modelos Android de gama media y alta).

desde la Play Store si aún no la tienes instalada (viene preinstalada en la mayoría de los smartphones Samsung, Motorola, Xiaomi, Google Pixel, Honor y otros modelos Android de gama media y alta). Abre la aplicación Google Home y verifica que el televisor aparezca en la lista de dispositivos disponibles (los televisores compatibles con Google Cast se detectan automáticamente).

y verifica que el televisor aparezca en la lista de dispositivos disponibles (los televisores compatibles con Google Cast se detectan automáticamente). Toca el ícono del televisor y selecciona la opción “Enviar mi pantalla” o “Cast screen” .

o . Confirma la solicitud de proyección en la pantalla del smartphone.

Todo lo que aparezca en el celular se reflejará en tiempo real en el televisor, incluyendo aplicaciones, videos, fotos, juegos y navegación web.

Para finalizar la transmisión, desliza el área de notificaciones del smartphone y toca la opción de “Desconectar”.

Muchos smartphones Android modernos también permiten activar Google Cast desde los ajustes rápidos (el panel de notificaciones que se despliega deslizando desde la parte superior de la pantalla), facilitando el acceso rápido sin necesidad de abrir la aplicación Google Home. Samsung ofrece adicionalmente su propia aplicación SmartThings para televisores Samsung, y LG ofrece LG ThinQ para televisores LG, que funcionan como alternativa a Google Home dentro de sus respectivos ecosistemas.

Truco 2: AirPlay desde iPhone al Apple TV o Smart TV compatible

El segundo método inalámbrico es exclusivo del ecosistema Apple: la función AirPlay, tecnología propietaria integrada en iOS que permite proyectar la pantalla del iPhone directamente a un televisor con Apple TV conectado o a un Smart TV con compatibilidad nativa con AirPlay. La mayoría de los Smart TV modernos de Samsung, LG, Sony, Vizio y otros fabricantes premium desde 2019 en adelante soportan AirPlay 2 de manera nativa según Apple Support, lo que elimina la necesidad de comprar un dispositivo Apple TV adicional.

Para activar AirPlay desde un iPhone:

Verifica que el iPhone y el televisor estén conectados a la misma red WiFi doméstica .

. Desliza hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla del iPhone para abrir el Centro de control (en modelos con Face ID) o desliza hacia arriba desde el borde inferior (en modelos con Touch ID).

(en modelos con Face ID) o desliza hacia arriba desde el borde inferior (en modelos con Touch ID). Toca el ícono de “Duplicar pantalla” (dos rectángulos superpuestos con una línea).

(dos rectángulos superpuestos con una línea). Selecciona el televisor o Apple TV al que quieres transmitir desde la lista de dispositivos disponibles.

Si es la primera vez que se conecta, el televisor mostrará un código de cuatro dígitos que debe ingresarse en el iPhone para autorizar la conexión.

que debe ingresarse en el iPhone para autorizar la conexión. Todo lo que aparezca en la pantalla del iPhone se reflejará en tiempo real en el televisor, incluyendo aplicaciones, videos de plataformas como Netflix, Prime Video, Disney+ o Apple TV+, fotos, presentaciones de Keynote y navegación web con Safari.

Para finalizar la transmisión, abre nuevamente el Centro de control, toca “Duplicar pantalla” y selecciona “Detener duplicación”.

Es importante mencionar que si el televisor no es compatible con AirPlay 2 de manera nativa, el usuario puede conectar un Apple TV (dispositivo streaming premium de Apple disponible desde aproximadamente $2,499 pesos en Costco y otros retailers mexicanos) al puerto HDMI del televisor para habilitar AirPlay en cualquier televisor con HDMI.

Pantalla de TV Smart TV. (Getty Images)

Truco 3: Duplicación de pantalla nativa “screen mirroring” desde el menú del Smart TV

El tercer método inalámbrico es el más universal y no requiere aplicaciones adicionales en el smartphone: la función duplicación de pantalla o “screen mirroring” integrada directamente en el menú del Smart TV. La mayoría de los Smart TV modernos (fabricantes como Samsung, LG, Sony, TCL, Hisense, Xiaomi y otros modelos con sistema operativo Tizen, webOS, Google TV, Android TV o Roku TV) incluye esta función de fábrica desde 2020 en adelante, permitiendo conectar cualquier smartphone Android o iPhone a través de protocolos estándar como Miracast, DLNA o WiFi Direct.

Para activar la duplicación de pantalla nativa desde el menú del Smart TV:

Enciende el Smart TV y accede al menú principal con el control remoto.

con el control remoto. Busca la opción “Screen Mirroring” , “Duplicación de pantalla” , “Compartir pantalla” o “Conectar dispositivo” según el fabricante del televisor.

, , o según el fabricante del televisor. Activa la función y el televisor mostrará una pantalla de espera con instrucciones para conectar el smartphone.

En el smartphone Android, abre los ajustes rápidos (panel de notificaciones deslizando desde arriba) y toca la opción “Smart View” (Samsung), “Cast” (Google Pixel + otros Android), “Screen Mirroring” (Xiaomi, Motorola) o “MirrorShare” (Honor).

(panel de notificaciones deslizando desde arriba) y toca la opción (Samsung), (Google Pixel + otros Android), (Xiaomi, Motorola) o (Honor). En el iPhone, abre el Centro de control y toca “Duplicar pantalla” para conectar con televisores compatibles con AirPlay 2.

y toca para conectar con televisores compatibles con AirPlay 2. Selecciona el televisor de la lista de dispositivos disponibles y confirma la conexión.

El contenido del smartphone se reflejará en tiempo real en el televisor.

Para finalizar la transmisión, desconecta desde el smartphone o desde el menú del televisor.

Si el televisor no es compatible con ninguno de los tres métodos, existe la opción de comprar un dispositivo streaming externo como Chromecast con Google TV, Amazon Fire TV Stick o Roku Streaming Stick desde aproximadamente $700 pesos en retailers mexicanos, que se conectan al puerto HDMI del televisor y habilitan Google Cast o funciones equivalentes.

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