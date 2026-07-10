Liverpool rebaja y remata computadora gamer XTREME de 27 pulgadas Full HD de 16 GB RAM, 1 TB SSD y con AMD Ryzen 7

Liverpool ha dispuesto una nueva oferta para los amantes del gaming. A través de su sitio web, la tienda ofrece la computadora gamer XTREME PC Gaming, modelo XTAER732GB3050MSB, equipada con monitor de 27 pulgadas Full HD, procesador AMD Ryzen 7 y tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050.

El equipo cuenta con garantía Xtreme Shield de 12 meses y soporte técnico de por vida y se puede conseguir en Liverpool en hasta 6 meses sin intereses (MSI).

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¿Cuánto cuesta la computadora gamer XTREME en Liverpool y qué opciones de pago tiene?

El precio de la computadora gamer XTREME en Liverpool es de $22,999. El aparato presenta una rebaja de 5 mil pesos frente su precio anterior de $27,999.

Además, hay opciones de pago en mensualidades. Con Tarjetas Liverpool, el equipo puede pagarse a 3 meses sin intereses ($7,666.33 mensuales), a 6 meses sin intereses ($3,833.17 mensuales) o en un solo pago.

Además, Liverpool ofrece la opción de compra a 3 meses sin intereses de $7,666.33 mensuales para clientes con tarjetas Visa o MasterCard.

La computadora gamer cuenta con envío gratis a domicilio, aunque también está la opción de Click & Collect de retiro en tienda.

En rebaja La computadora gamer XTREME está disponible en Liverpool con hasta 6 meses sin intereses. (Liverpool)

¿Qué características tiene la computadora gamer XTREME de Liverpool?

“Con la potencia de la NVIDIA RTX 3050, el AMD Ryzen 7 5700 y una tarjeta madre A520 AM4, este equipo ofrece rendimiento sólido en 1080p, arranques rápidos, multitarea confiable y almacenamiento para tus juegos y proyectos, respaldado por 16GB, SSD de 1TB y una fuente 500W 80 Plus Bronze que garantiza energía estable, eficiente y mayor durabilidad del sistema”, detalla la publicación de Liverpool.

Además, esta computadora gamer en rebaja en Liverpool tiene 16GB de memoria RAM a 3200MT/s y un SSD de 1TB para almacenamiento. Su fuente de poder es de 500W 80 Plus Bronze, certificada para un uso estable y confiable. Cuenta con iluminación ARGB configurable, conexión WiFi incluida y funciona como equipo plug & play.

Según la descripción del producto, el equipo corre con estabilidad juegos como League of Legends, Roblox, Rocket League, CS:GO y Minecraft, en 1080p y calidad media.

El monitor incluido es de 27 pulgadas Full HD a 165Hz, pensado para sesiones prolongadas de uso. La computadora gamer XTREME también incluye un kit gamer con teclado RGB, mouse y audífonos envolventes.

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