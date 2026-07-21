Estos son los juegos gratis de PlayStation Plus de julio 2026: Avatar, Rise of the Ronin y más

PlayStation Plus renovó su catálogo de julio con títulos como Avatar: Frontiers of Pandora, Rise of the Ronin, Firefighting Simulator: Ignite y Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind, entre otros. Además, dos clásicos de PS2 se suman a PlayStation Plus Premium: Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy y Fahrenheit. Uno por uno, estos son los lanzamientos.

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¿Qué juegos llegan a PlayStation Plus Extra y Deluxe en julio?

En Avatar: Frontiers of Pandora (PS5), el jugador controla a un Na’vi que fue capturado años atrás por la RDA, la corporación militar humana que domina Pandora. Tras recuperar su libertad, el protagonista debe reencontrarse con sus raíces y sumarse a otros clanes para defender el planeta de esa misma corporación, en un título de acción y aventura desarrollado en primera persona dentro de un mundo abierto.

Otro de los estrenos de PS5 en julio es Rise of the Ronin, del estudio Team Ninja (creador de Nioh y Ninja Gaiden). Se trata de un RPG de acción y mundo abierto que transcurre en el Japón de 1863, cuando la invasión de los Barcos Negros del Oeste pone fin al largo reinado del shogunato Tokugawa. El protagonista, un guerrero sin identidad conocida, deberá tomar decisiones clave en un país sumido en conflictos bélicos y crisis política.

Firefighting Simulator: Ignite (PS5), por su parte, ubica al jugador en el rol de un bombero dentro de una ciudad del medio oeste estadounidense, con modo multijugador cooperativo para hasta 3 amigos o con compañeros controlados por IA, y un motor gráfico de última generación que recrea el fuego y el humo con mayor detalle.

Otro de los juegos que estrenarán en julio en PlayStation Plus es Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind (PS5, PS4), un juego de lucha en 2D donde el equipo enfrenta a Robo Rita, una reencarnación robótica de su archienemiga, que se alía con su propia versión más joven en un intento por evitar que el grupo de Power Rangers llegue a existir.

Por su parte, Dying Light (PS4), de los creadores de Dead Island y Call of Juarez, propone sobrevivir en primera persona dentro de una ciudad tomada por una epidemia zombi, con modo cooperativo multijugador.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (PS5) sigue a un “durmiente”, una mente humana emulada en un cuerpo artificial, que huye de la corporación que lo creó. El juego incluye una mecánica única inspirada en juegos de mesa, con elección de clase, configuración de habilidades y formación de tripulación.

Por último, este mes se estrena Snow Bros. Wonderland (PS5), la entrega más reciente de la serie Snow Bros., con un nuevo estilo isométrico en 3D. Los jugadores convierten monstruos en bolas de nieve para derrotar hordas de enemigos y jefes de gran tamaño.

¿Qué juegos se suman a PlayStation Plus Premium/Deluxe en julio?

Además, PlayStation Plus Deluxe tendrá sus propios estrenos. Uno de ellos será Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy (PS5, PS4), donde el jugador toma el control de Nick Scryer, un agente con dominio de habilidades psíquicas que investiga una trama oculta ligada al Proyecto Mindgate. Para avanzar, deberá recurrir a poderes como mover objetos con la mente, dominar la voluntad ajena y generar fuego, enfrentando rivales como el General Grienko y los Seis.

Por otro lado, Fahrenheit (PS5, PS4) es el primer drama interactivo de Quantic Dream (creadores de Heavy Rain y Beyond: Two Souls), un thriller paranormal ambientado en Nueva York, donde una serie de asesinatos son cometidos por personas comunes poseídas por fuerzas sobrenaturales.

Es importante mencionar que el catálogo de juegos de PlayStation Plus y las selecciones de Premium/Deluxe pueden variar según la región, por lo que se recomienda revisar PlayStation Store el día del lanzamiento.

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