Liverpool rebaja el Samsung Galaxy S22 Ultra reacondicionado con pantalla de 6.8 pulgadas y cámara de 108 MP

Liverpool tiene a la venta el Samsung Galaxy S22 Ultra Dynamic AMOLED 2X en versión reacondicionada, con un precio de $7,699. El dispositivo cuenta con una pantalla grande y cámara de 108 MP.

Este modelo de Samsung puede comprarse en hasta 6 meses sin intereses (MSI) de $ $1,283.17 mensuales con Tarjetas Liverpool. Con otras tarjetas, la opción disponible es a 3 meses sin intereses de $2,566.33 mensuales.

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¿Qué trae el Samsung Galaxy S22 Ultra reacondicionado?

El celular a la venta en Liverpool tiene una pantalla grande de 6.8 pulgadas, de buena calidad de imagen y colores. Su batería es de 5000 mAh, pensada para durar todo el día con un uso normal.

En cuanto a cámaras, este equipo de Samsung tiene una cámara trasera principal de 108 megapíxeles, además de otras tres cámaras traseras adicionales para distintos tipos de tomas, y una cámara frontal de 40 megapíxeles para selfies y videollamadas.

El teléfono se puede desbloquear de varias formas: con huella digital, reconocimiento facial, un patrón o un número. También cuenta con conexión a internet por Wi-Fi, Bluetooth y carga rápida. Viene desbloqueado, es decir, se puede usar con cualquier compañía telefónica.

Liverpool Los equipos reacondicionados cuentan con una garantía de 90 días. (Liverpool)

¿Qué implica que este celular a la venta en Liverpool esté reacondicionado?

Este modelo de Samsung no es nuevo: que sea reacondicionado significa que el equipo ya fue usado antes, presentó alguna falla, y luego fue revisado y reparado por la propia marca para poder venderse de nuevo en buen estado. En definitiva, puede tener pequeños detalles físicos que no afectan su funcionamiento.

No obstante, reacondicionado grado A lo que significa que es un equipo “similar a uno nuevo, puede presentar señales mínimas de uso en su carcasa, como detalles cosméticos pequeños y/o desgaste". Aún así, aseguran que el aparato es 100% funcional y preserva su pantalla original, al igual que el resto de sus piezas.

Por ser un equipo reacondicionado, la garantía dura 90 días y la otorga directamente el vendedor. Esta garantía cubre solo al teléfono —no a los accesorios— y aplica únicamente si el problema es de fábrica; no cubre golpes ni daños causados por mal uso. Tampoco cuenta con garantía por daños de agua, ya que los equipos reacondicionados no tienen esa protección.

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