Liverpool remata el Motorola Edge 70 de 256GB, triple cámara de 50 MP y audífonos gratis

Si estás pensando en cambiar de celular, la Gran Barata de Liverpool tiene una oferta que podría interesarte. La tienda departamental rebajó el Motorola Edge 70 LTPS de 6.7 pulgadas con 256GB de almacenamiento a 8 mil 949 pesos, cuando su precio regular es de 15 mil pesos, lo que representa un ahorro de más de 6 mil pesos.

Además del descuento, la compra incluye audífonos inalámbricos gratis, por lo que se convierte en una de las promociones más atractivas para quienes buscan renovar su smartphone.

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El dispositivo está disponible en color gris y verde y cuenta con una pantalla LTPS de 6.67 pulgadas, además de 256GB de almacenamiento, ideal para guardar aplicaciones, fotos, videos y documentos sin preocuparse por el espacio.

Si estás interesado, puedes consultar más detalles en la tienda en línea de Liverpool.

Motorola Edge 70 características

El Motorola Edge 70 destaca por su diseño ultradelgado de 5.9 mm y 159 gramos. Cuenta con una pantalla pOLED Super HD de 6.67 pulgadas, procesador Snapdragon 7 Gen 4, triple cámara de 50 MP y una batería de silicio-carbono con carga rápida e inalámbrica.

La serie también incluye variantes como el Edge 70 Fusion, que prioriza una batería masiva de 7,000 mAh en un cuerpo compacto, y el Edge 70 Pro, con procesador MediaTek Dimensity 8500, pantalla de 144 Hz y sistema de cuatro cámaras.

Batería: 4,800 mAh con carga rápida de 68 W e inalámbrica de 15 W (Qi2).

Sistema: Android 16.

Resistencia: Certificación IP68/IP69 contra agua/polvo y durabilidad militar MIL-STD 810H.

¿Cuándo es la Gran Barata Liverpool 2026?

La Gran Barata de Verano 2026 en Liverpool está activa del 26 de junio al 9 de agosto. Encontrarás descuentos de hasta 40% en ropa, hasta 48% en línea blanca y hasta 50% en colchones. Aprovecha meses sin intereses y envíos gratis.

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