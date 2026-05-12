Mercado Libre remata el Samsung Galaxy S26 Ultra de 1TB con 16 GB y al 50% de descuento

El Samsung Galaxy S26 Ultra está disponible en Mercado Libre con una oferta que pocos esperaban: el modelo de 1TB de almacenamiento y 16GB de RAM está disponible al 50% de descuento. Además, se puede pagar en 15 meses sin intereses. El equipo disponible es en color Sky Blue (Agua) y corresponde a la versión nacional, compatible con redes en México.

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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S26 Ultra que está en oferta en Mercado Libre?

El Samsung Galaxy S26 Ultra disponible en Mercado Libre cuesta $32,999.46. Considerando que anteriormente el mismo modelo se ofrecía a $65,998.92, el descuento es del 50%, una rebaja considerable.

Además, el aparato se puede comprar en hasta 15 meses sin intereses de $2,199.96 con tarjetas BBVA Bancomer, HSBC y Mercado Pago. También se puede adquirir en 12 MSI con otras tarjetas.

¿Qué hace al Samsung Galaxy S26 Ultra diferente de otros smartphones premium?

El Galaxy S26 Ultra no es un teléfono más en el segmento premium: es la versión más potente de la línea Samsung, pensada para usuarios que no quieren compromisos. Estos son sus puntos más destacados:

16GB de RAM para multitarea avanzada, gaming de alto rendimiento y edición de video sin interrupciones.

para multitarea avanzada, gaming de alto rendimiento y edición de video sin interrupciones. 1TB de almacenamiento para guardar fotos en alta resolución, videos en 4K y aplicaciones sin preocuparse por el espacio disponible.

para guardar fotos en alta resolución, videos en 4K y aplicaciones sin preocuparse por el espacio disponible. Sistema de cámaras profesional con gran nivel de detalle y rendimiento destacado en cualquier condición de luz.

con gran nivel de detalle y rendimiento destacado en cualquier condición de luz. Pantalla premium con colores vibrantes, alto brillo y fluidez, ideal para contenido multimedia y trabajo.

con colores vibrantes, alto brillo y fluidez, ideal para contenido multimedia y trabajo. Batería de larga duración con carga rápida , diseñada para acompañar todo el día.

, diseñada para acompañar todo el día. Sistema operativo Android con el hardware más avanzado de Samsung.

Samsung Galaxy S26 Ultra Especificaciones técnicas del celular ofrecido en Mercado Libre. (Mercado Libre)

¿Vale la pena comprar el Samsung Galaxy S26 Ultra en Mercado Libre con esta promoción?

Para quienes buscan el tope de gama de Samsung, esta oferta representa una oportunidad concreta. El equipo es versión nacional —totalmente compatible con las redes en México— e incluye garantía de un año del fabricante más 30 días de garantía del vendedor a través de Mercado Libre.

A $32,999.46 con el 50% de descuento y la posibilidad de financiarlo sin intereses, el Samsung Galaxy S26 Ultra 1TB con 16GB de RAM se posiciona como una de las promociones más agresivas disponibles actualmente en la plataforma para smartphones de gama alta.

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