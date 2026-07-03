Walmart remata Samsung Galaxy S23+ de 512 GB con Galaxy AI y Dynamic AMOLED 2X en 12 meses sin intereses

Walmart sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de smartphones Samsung Galaxy premium reacondicionados. El Samsung Galaxy S23+ reacondicionado con 512 GB de almacenamiento en color rosa —flagship intermedio Samsung de la generación 2023 con proceso de reacondicionamiento certificado— pasó de $12,399 a $8,299 pesos, lo que representa un ahorro directo de $4,100 pesos sobre el precio de catálogo.
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El esquema de pagos contempla hasta 6 meses sin intereses de $1,383.17 pesos con tarjetas de crédito participantes, una mensualidad accesible considerando la capacidad de almacenamiento premium y las características técnicas flagship del equipo. Walmart ofrece también las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.
Qué ofrece el Samsung Galaxy S23+ reacondicionado con 512 GB
El Samsung Galaxy S23+ es el modelo intermedio de la familia Galaxy S 2023 y se posiciona como propuesta flagship accesible dentro del catálogo Samsung en formato reacondicionado.
Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para el Galaxy S23+:
- Producto reacondicionado: verificado en fábrica autorizada con proceso de certificación que incluye reemplazo de batería si es necesario, pruebas de funcionalidad completa, limpieza profunda y garantía del fabricante.
- Pantalla: Dynamic AMOLED 2X de 6.6 pulgadas con resolución FHD+ (2,340 x 1,080 píxeles), tasa de refresco adaptable LTPO de 1 a 120 Hz, brillo pico de 1,750 nits y soporte HDR10+.
- Diseño: marco de Armor Aluminum con esquinas redondeadas ergonómicas, protección Corning Gorilla Glass Victus 2 en pantalla y espalda, grosor de 7.6 mm y peso de 195 gramos.
- Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (personalizado para Samsung), fabricado en proceso de 4 nanómetros con 8 núcleos.
- RAM: 8 GB LPDDR5X para gestión multitarea sin interrupciones.
- Almacenamiento: 512 GB UFS 4.0 con velocidad de lectura y escritura significativamente superior a UFS 3.1 de generaciones anteriores.
- Cámara principal: sistema triple con sensor de 50 MP con estabilización óptica de imagen (OIS), ultra gran angular de 12 MP y telefoto de 10 MP con zoom óptico 3x.
- Cámara frontal: 12 MP con apertura f/2.2 para selfies naturales.
- Video: grabación 8K a 30 fps y 4K a 60 fps con estabilización avanzada.
- Galaxy AI: compatible con la suite Galaxy AI tras la actualización a One UI 6.1 y posteriores versiones, incluyendo funciones como Photo Assist, Circle to Search, Chat Assist, Live Translate y Note Assist para audiencia mexicana.
- Batería: 4,700 mAh con carga rápida Super Fast Charging de 45W por cable + carga inalámbrica de 15W.
- Sistema operativo: Android 13 con One UI 5.1 al lanzamiento; actualizable según política Samsung de 4 años de actualizaciones de sistema operativo (hasta Android 17) y 5 años de actualizaciones de seguridad.
- Resistencia: certificación IP68 contra polvo y agua a hasta 1.5 metros de profundidad durante 30 minutos.
- Conectividad: 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB Tipo-C 3.2, GPS dual.
- Lector de huellas: ultrasónico bajo pantalla.
- Audio: altavoces estéreo con Dolby Atmos.
- Color: rosa (versión cubierta en Walmart); también disponible en Verde Lima, Crema, Grafito, Fantasma Negro y Lavanda según región.
- Compatibilidad Android 17: confirmada según el listado oficial Samsung publicado por Xataka México el 20 de junio de 2026.
- Diseño desbloqueado: compatible con cualquier compañía móvil mexicana (Telcel, Movistar, AT&T, Bait, Freedompop, IZZI Mobile).
Forma de envío en Walmart y garantía del producto
El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones compactas del empaque del smartphone, la entrega es relativamente sencilla y puede coordinarse en domicilio sin requisitos especiales de accesos. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.
El equipo reacondicionado incluye garantía de reacondicionamiento certificado por fábrica (típicamente 6 meses según política estándar para productos reacondicionados Samsung) que cubre defectos de fábrica y componentes electrónicos; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía en caso de incidencia y registrar el smartphone en la app Samsung Members para acceso a soporte técnico y actualizaciones de software. Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra. Al tratarse de un producto reacondicionado, conviene revisar el estado estético y funcional al momento de recibir el equipo y contrastarlo con la descripción del retailer sobre la clasificación del reacondicionamiento (grado A/B/C según norma internacional).
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