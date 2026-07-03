Walmart remata Samsung Galaxy S23+ de 512 GB con Galaxy AI y Dynamic AMOLED 2X en 12 meses sin intereses

Walmart sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de smartphones Samsung Galaxy premium reacondicionados. El Samsung Galaxy S23+ reacondicionado con 512 GB de almacenamiento en color rosa —flagship intermedio Samsung de la generación 2023 con proceso de reacondicionamiento certificado— pasó de $12,399 a $8,299 pesos, lo que representa un ahorro directo de $4,100 pesos sobre el precio de catálogo.

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El esquema de pagos contempla hasta 6 meses sin intereses de $1,383.17 pesos con tarjetas de crédito participantes, una mensualidad accesible considerando la capacidad de almacenamiento premium y las características técnicas flagship del equipo. Walmart ofrece también las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.

Qué ofrece el Samsung Galaxy S23+ reacondicionado con 512 GB

El Samsung Galaxy S23+ es el modelo intermedio de la familia Galaxy S 2023 y se posiciona como propuesta flagship accesible dentro del catálogo Samsung en formato reacondicionado.

Samsung Galaxy S23 Plus 512GB Rosa Reacondicionado en Walmart Descuento directo de $4,100 pesos sobre el precio de catálogo. (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para el Galaxy S23+:

Producto reacondicionado: verificado en fábrica autorizada con proceso de certificación que incluye reemplazo de batería si es necesario, pruebas de funcionalidad completa, limpieza profunda y garantía del fabricante.

verificado en fábrica autorizada con proceso de certificación que incluye reemplazo de batería si es necesario, pruebas de funcionalidad completa, limpieza profunda y garantía del fabricante. Pantalla: Dynamic AMOLED 2X de 6.6 pulgadas con resolución FHD+ (2,340 x 1,080 píxeles), tasa de refresco adaptable LTPO de 1 a 120 Hz, brillo pico de 1,750 nits y soporte HDR10+.

con resolución FHD+ (2,340 x 1,080 píxeles), tasa de refresco adaptable LTPO de 1 a 120 Hz, brillo pico de y soporte HDR10+. Diseño: marco de Armor Aluminum con esquinas redondeadas ergonómicas, protección Corning Gorilla Glass Victus 2 en pantalla y espalda, grosor de 7.6 mm y peso de 195 gramos .

marco de con esquinas redondeadas ergonómicas, protección en pantalla y espalda, grosor de y peso de . Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (personalizado para Samsung), fabricado en proceso de 4 nanómetros con 8 núcleos.

(personalizado para Samsung), fabricado en proceso de 4 nanómetros con 8 núcleos. RAM: 8 GB LPDDR5X para gestión multitarea sin interrupciones.

para gestión multitarea sin interrupciones. Almacenamiento: 512 GB UFS 4.0 con velocidad de lectura y escritura significativamente superior a UFS 3.1 de generaciones anteriores.

con velocidad de lectura y escritura significativamente superior a UFS 3.1 de generaciones anteriores. Cámara principal: sistema triple con sensor de 50 MP con estabilización óptica de imagen (OIS) , ultra gran angular de 12 MP y telefoto de 10 MP con zoom óptico 3x .

sistema triple con sensor de , ultra gran angular de y telefoto de . Cámara frontal: 12 MP con apertura f/2.2 para selfies naturales.

12 MP con apertura f/2.2 para selfies naturales. Video: grabación 8K a 30 fps y 4K a 60 fps con estabilización avanzada.

grabación 8K a 30 fps y 4K a 60 fps con estabilización avanzada. Galaxy AI: compatible con la suite Galaxy AI tras la actualización a One UI 6.1 y posteriores versiones, incluyendo funciones como Photo Assist, Circle to Search, Chat Assist, Live Translate y Note Assist para audiencia mexicana.

compatible con la suite Galaxy AI tras la actualización a y posteriores versiones, incluyendo funciones como y para audiencia mexicana. Batería: 4,700 mAh con carga rápida Super Fast Charging de 45W por cable + carga inalámbrica de 15W .

con por cable + carga inalámbrica de . Sistema operativo: Android 13 con One UI 5.1 al lanzamiento; actualizable según política Samsung de 4 años de actualizaciones de sistema operativo (hasta Android 17) y 5 años de actualizaciones de seguridad .

Android 13 con One UI 5.1 al lanzamiento; actualizable según política Samsung de (hasta Android 17) y . Resistencia: certificación IP68 contra polvo y agua a hasta 1.5 metros de profundidad durante 30 minutos.

certificación contra polvo y agua a hasta 1.5 metros de profundidad durante 30 minutos. Conectividad: 5G , WiFi 6E , Bluetooth 5.3 , NFC, USB Tipo-C 3.2, GPS dual.

, , , NFC, USB Tipo-C 3.2, GPS dual. Lector de huellas: ultrasónico bajo pantalla.

ultrasónico bajo pantalla. Audio: altavoces estéreo con Dolby Atmos.

altavoces estéreo con Dolby Atmos. Color: rosa (versión cubierta en Walmart); también disponible en Verde Lima, Crema, Grafito, Fantasma Negro y Lavanda según región.

rosa (versión cubierta en Walmart); también disponible en Verde Lima, Crema, Grafito, Fantasma Negro y Lavanda según región. Compatibilidad Android 17: confirmada según el listado oficial Samsung publicado por Xataka México el 20 de junio de 2026.

confirmada según el listado oficial Samsung publicado por Xataka México el 20 de junio de 2026. Diseño desbloqueado: compatible con cualquier compañía móvil mexicana (Telcel, Movistar, AT&T, Bait, Freedompop, IZZI Mobile).

Forma de envío en Walmart y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones compactas del empaque del smartphone, la entrega es relativamente sencilla y puede coordinarse en domicilio sin requisitos especiales de accesos. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo reacondicionado incluye garantía de reacondicionamiento certificado por fábrica (típicamente 6 meses según política estándar para productos reacondicionados Samsung) que cubre defectos de fábrica y componentes electrónicos; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía en caso de incidencia y registrar el smartphone en la app Samsung Members para acceso a soporte técnico y actualizaciones de software. Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra. Al tratarse de un producto reacondicionado, conviene revisar el estado estético y funcional al momento de recibir el equipo y contrastarlo con la descripción del retailer sobre la clasificación del reacondicionamiento (grado A/B/C según norma internacional).

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