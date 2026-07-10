Impactante VIDEO: hombre sobrevive tras permanecer más de media hora bajo un león en la India

Un dramático incidente que se registró en el estado de Guyarat en la Inda, fue captado en un video cuyas imágenes ya le dieron la vuelta al mundo. Un ganadero local fue víctima del ataque de un león asiático que lo mantuvo inmovilizado en el suelo durante prácticamente 30 minutos.

Todo esto mientras habitantes y curiosos observaban la escena con asombro pero sin poder intervenir de inmediato ante el riesgo que representaba el felino. En contra de todo pronóstico, el hombre logró sobrevivir al ataque del felino, aunque actualmente recibe atención médica por diversas lesiones pero que no ponen en riesgo su vida.

Hombre sobrevive a ataque de león en la India

De acuerdo con reportes con reportes de medios locales y autoridades forestales de la India, el ganadero fue sorprendido por el león salvaje mientras efectuaba las actividades con su ganado.

Durante poco menos de 30 minutos, el león permaneció encima de su víctima, impidiéndole realizar cualquier movimiento. Conforme a los primeros informes, el hombre evitó forcejear o hacer movimientos bruscos, ya que una reacción de ese estilo habría contribuido a que el animal intensificara el ataque.

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Después de los momentos de pánico, el león se retiró del lugar, permitiendo que pobladores auxiliaran al hombre y lo trasladaran a un hospital, en donde permanece en recuperación.

Las autoridades confirmaron que sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo, pero su vida no está en peligro.

WATCH: Lioness attack in Gujarat caught on camera; forest team searches for big cathttps://t.co/1gMRtZlI4s pic.twitter.com/dtiT9zYw2W — The Indian Express (@IndianExpress) July 6, 2026

Leones salvajes en Gujarat

Guyarat es el único lugar del mundo en donde los leones asiáticos viven en estado silvestre, de acuerdo con el más reciente censo oficial realizado por el Gobierno de la India, la población alcanza 891 ejemplares, concentrados principalmente en el Parque Nacional, el Santuario de Gir y en sus alrededores.

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