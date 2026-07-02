Liverpool lanza a precio de regalo el Samsung Galaxy A37 5G con Galaxy AI y batería de larga duración

El Samsung Galaxy A37 5G está disponible en Liverpool con posibilidad de compra en hasta 13 meses sin intereses (MSI). El equipo llega con Android como sistema operativo, 256 GB de memoria y viene desbloqueado, sin atarse a ninguna compañía celular en particular.

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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy A37 en Liverpool y cuáles son las formas de pago disponibles?

La cadena de ventas ofrece el Samsung Galaxy A37 a $9,999. Además, tiene vigentes promociones de pago en diferido.

Con Tarjetas Liverpool, el equipo puede pagarse bajo las siguientes modalidades:

6 MSI de $1,666.50

9 MSI de $1,111

13 MSI de $769.15

Con otras tarjetas, VISA y MasterCard, las opciones son a 9 meses sin intereses de $1,111 mensuales.

Galaxy A37 El modelo está disponible en Liverpool con distintas opciones de pago. (Liverpool)

¿Qué características tiene el Samsung Galaxy A37 5G?

El Samsung Galaxy A37 5G cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas y resolución Full HD+. El aparato cuenta con una capacidad de memoria RAM de 8 GB.

En cuanto a cámaras, el Galaxy A37 incorpora un sistema trasero de 50+8+5 megapíxeles y una cámara frontal de 12 megapíxeles.

La batería tiene una capacidad de 5000 mAh y es compatible con carga rápida (quick charge). El dispositivo incluye 2 altavoces integrados y ofrece varias formas de desbloqueo: numérico, lector de huella, reconocimiento facial y patrón. También cuenta con resistencia al agua y el asistente de voz Bixby.

Otras especificaciones técnicas de este dispositivo Samsung incluyen:

Conectividad Bluetooth, WiFi y NFC

Cargador tipo USB-C

Procesador Exynos 1480

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