Pasos y prompt para crear tu foto junto al jugador Erling Haalad

El jugador de Noruega, Erling Haaland se ha popularizado en los últimos días y ha crecido la tendencia de crear una foto junto a él con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) así que si quieres crear tu imagen aquí te decimos cuál es el prompt exacto que debes usar para aparecer junto a esta celebridad.

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¿Cómo hacer con IA una foto con Erling Haaland?

Si quieres tener tu imagen donde aparezcas junto a Erling Haaland, conocido como el goleador noruego lo primero que debes hacer es elegir la plataforma de IA que vas a utilizar, es importante que sea de generación de imágenes como Chatgpt, Gemini o Grok después debes hacer lo siguiente:

Sube una foto tuya donde tengas buena iluminación y donde tu cara se vea claramente.

Dile a la IA que conserve tus rasgos, expresión y ropa y que no modifique nada.

Después describe con detalle y precisión el escenario donde quieres aparecer junto a Haaland

Especifica el tipo de iluminación y estilo fotográfico

Indica que quieres una apariencia fotográfica sin aspecto de ilustración

¿Cuál es el prompt para crear una foto con Erling Haaland?

Aquí un ejemplo del prompt:

“Utiliza la fotografía que he subido como referencia para conservar exactamente mis rasgos faciales, peinado, tono de piel y complexión. Genera una fotografía hiperrealista en la que aparezca sonriendo junto a Erling Haaland. Ambos estamos de pie, mirando directamente a la cámara, como si un amigo hubiera tomado la foto con un teléfono de alta gama después de un partido de futbol. La iluminación es natural, el estadio aparece ligeramente desenfocado al fondo y el ambiente transmite emoción y autenticidad. Erling Haaland viste el uniforme oficial del Manchester City y mantiene una expresión relajada. La imagen debe parecer una fotografía real, con detalles naturales en la piel, sombras, profundidad de campo y colores cinematográficos. Evita cualquier apariencia de ilustración, caricatura o arte digital”.

En caso de que quieras otro escenario solo deberás cambiar la descripción y listo.

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