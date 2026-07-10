Confirman asesinato de Benjamín Medrano Quezada en Guadalajara; esto le pasó al exalcalde de Fresnillo

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó el asesinato de Benjamín Medrano Quezada, exalcalde de Fresnillo, Zacatecas, quien fue víctima de un ataque directo mientras se encontraba al interior de una paletería en Guadalajara.

Se trata de un homicidio que causa gran conmoción en los ámbitos político y social tanto de Zacatecas como en el estado de Jalisco. Las autoridades estatales informaron que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, además de dar con los responsables.

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Asesinaron a Benjamín Medrano, exalcalde de Fresnillo, Zacatecas, en Guadalajara. Su cuerpo fue identificado dos días después, ya que no portaba identificación pic.twitter.com/FEri1UPTpG — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 10, 2026

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¿Cómo fue el asesinato de Benjamín Medrano Quezada?

¿Qué le pasó a Benjamín Medrano? De acuerdo con la información preliminar de la Fiscalía, el exfuncionario se encontraba dentro de una paletería cuando fue víctima de una agresión perpetrada por personas que, presuntamente, lo atacaron de manera directa.

Después del reporte al número de emergencias, elementos de seguridad y paramédicos acudieron al lugar del ataque, sin embargo, Benjamín Medrano ya no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su muerte en el lugar del ataque.

Mi solidaridad con la familia y seres queridos de Benjamín Medrano Quezada por su sensible fallecimiento.

Que descanse en paz. 🕊️ pic.twitter.com/T7ruUcsG49 — Carolina Viggiano (@caroviggiano) July 10, 2026

Cabe señalar que Benjamín Medrano falleció durante un ataque ocurrido durante la jornada del martes 7 de julio en Guadalajara, Jalisco, sin embargo, su identidad no pudo confirmarse de inmediato, por lo que su cuerpo permaneció sin identificar durante un ar de días en las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Municipio de Fresnillo lamenta la muerte de Benjamín Medrano Quezada

Mediante sus redes sociales, el Municipio de Fresnillo lamentó el fallecimiento de Benjamín Medrano Quezada: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos, acompañándolos respetuosamente en este momento de dolor y deseándoles fortaleza ante esta irreparable pérdida”.

Información disponible señana que el retraso en su identificación se debió a que no llevaba consigo una identificación oficial al momento de la agresión, por lo que fue hasta que sus familiares emprendieron su búsqueda y acudieron a las autoridades cuando finalmente lograron reconocer el cuerpo y confirmar oficialmente su identidad.

Agentes del Ministerio Público, en coordinación con peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, realizaron el procesamiento de la escena, además del análisis de las evidencias recabadas para determinar cómo ocurrió el homicidio e identificar a los responsables del mismo.

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