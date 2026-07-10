Los mejores memes de Haaland, el “vikingo” que conquista las redes y “vengará a México”

El delantero noruego Erling Haaland se ha convertido en tendencia en redes sociales debido a su peculiar forma de ser y su desempeño dentro de la cancha. Las y los internautas se han puesto creativos y han inundado plataformas como X, Facebook e Instagram con una gran cantidad de memes.

Las publicaciones hacen referencia a distintas situaciones con el futbolista de 25 años, desde su apariencia física y su capacidad goleadora hasta momentos específicos de los partidos que ha disputado en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, generando miles de reacciones, comentarios y compartidos.

Las marcas se pusieron creativas con Haaland 🇳🇴



¿Cuál fue tu favorita? pic.twitter.com/78OLZJCEsJ — Salvador Iglesias Jr (@Javisness) July 10, 2026

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Como suele ocurrir con las grandes figuras del futbol internacional, Haaland se convirtió en protagonista de comparaciones y bromas que rápidamente fueron replicadas por usuarios de distintos países, consolidándolo como uno de los temas más comentados de la justa.

Am i crazy or does this look exactly like Haaland?👀 pic.twitter.com/hMGaafNh87 — $Layyen (@Layyenne) July 8, 2026

La cuenta de Hidden NY compartió una recopilación de los mejores memes que comparan al jugador con Majin Boo. La publicación rápidamente se hizo viral y aficionados comentaron acerca del gran parecido que tienen ambos; lo que nadie esperó fue que el mismo Haaland contestaría en la sección de comentarios.

Haaland: Born a Viking, forced to be a footballer ⚽️😄 pic.twitter.com/lTgQ8PIggT — Lucy (@TheLucyShow1) July 7, 2026

“Quiero decir, no estoy en desacuerdo”, escribió.

Haaland vive uno de los mejores momentos de su carrera con la selección de Noruega. En la Copa del Mundo suma siete goles, cifra con la que se mantiene entre los máximos anotadores del torneo.

Erling Haaland comments on fans comparing him to ‘Dragon Ball Z’ character Majin Buu



“I mean I don’t disagree” pic.twitter.com/jCCaXcARr6 — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) July 7, 2026

El delantero será una de las principales amenazas para Inglaterra en los cuartos de final, en un duelo donde buscará mantener su racha goleadora y acercar a Noruega a las semifinales del Mundial 2026.

¿cuántos litros de agua se gastaron en esta genialidad ? Los pago 🤣



JAJAJAJA Haaland no solo ha sido una gran sorpresa este mundial, también es el rey de los memes.



Noruega va Inglaterra 🤣 ¿quién es tu favorito? pic.twitter.com/6R0zanm9fq — SUGARITA MAGNETICA 🪬✨🇲🇽 (@CarneDeAzucar) July 9, 2026

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