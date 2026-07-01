Bodega Aurrera remata el Samsung Galaxy S26 Plus 2026 con Snapdragon 8 Elite Gen 5 y Galaxy AI

Bodega Aurrera ha puesto en rebaja el Samsung Galaxy S26 Plus en su versión de 256GB con 12GB de RAM, color violeta, con un descuento de $3,360 sobre su precio original y opciones pago en diferido.

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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S26 Plus en Bodega Aurrera?

El precio actual del Samsung Galaxy S26 Plus en Bodega Aurrera es de $20,999. El dispositivo está en descuento (el precio original era de $24,359) y con opciones de pago en mensualidades fijas:

3 meses de $6,999.67

6 meses de $3,499.83

9 meses de $2,333.22

12 meses de $1,749.92

En rebaja Samsung Galaxy S26 Plus en color violeta, disponible en Bodega Aurrera con descuento. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene el Samsung Galaxy S26 Plus 2026?

Este modelo de Samsung cuenta con pantalla Dynamic AMOLED 2X QHD+ de 6.7 pulgadas y un chip de última generación de 2nm con inteligencia artificial avanzada para máximo rendimiento. Su sistema de triple cámara incluye sensores de 50 MP, 12 MP y 10 MP.

“El Galaxy S26 Plus no es solo un celular, es una experiencia premium en cada detalle. Su pantalla grande y envolvente te sumerge por completo, mientras su potencia con inteligencia artificial hace que todo sea más rápido, más fácil y más intuitivo”, detalla la publicación de Bodega Aurrera.

El modelo incorpora Galaxy AI, conectividad 5G, resistencia IP68 y un diseño ultra delgado.

Otras especificaciones técnicas son:

Memoria RAM: 12 GB

Cámara trasera: 50 MP

Peso: 0.19 kg

Color: violeta

Proveedor de servicio: desbloqueado

Condición: nuevo

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