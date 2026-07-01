Bodega Aurrera remata el Samsung Galaxy S26 Plus 2026 con Snapdragon 8 Elite Gen 5 y Galaxy AI

Bodega Aurrera ha puesto en rebaja el Samsung Galaxy S26 Plus en su versión de 256GB con 12GB de RAM, color violeta, con un descuento de $3,360 sobre su precio original y opciones pago en diferido.
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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S26 Plus en Bodega Aurrera?
El precio actual del Samsung Galaxy S26 Plus en Bodega Aurrera es de $20,999. El dispositivo está en descuento (el precio original era de $24,359) y con opciones de pago en mensualidades fijas:
- 3 meses de $6,999.67
- 6 meses de $3,499.83
- 9 meses de $2,333.22
- 12 meses de $1,749.92
¿Qué características tiene el Samsung Galaxy S26 Plus 2026?
Este modelo de Samsung cuenta con pantalla Dynamic AMOLED 2X QHD+ de 6.7 pulgadas y un chip de última generación de 2nm con inteligencia artificial avanzada para máximo rendimiento. Su sistema de triple cámara incluye sensores de 50 MP, 12 MP y 10 MP.
“El Galaxy S26 Plus no es solo un celular, es una experiencia premium en cada detalle. Su pantalla grande y envolvente te sumerge por completo, mientras su potencia con inteligencia artificial hace que todo sea más rápido, más fácil y más intuitivo”, detalla la publicación de Bodega Aurrera.
El modelo incorpora Galaxy AI, conectividad 5G, resistencia IP68 y un diseño ultra delgado.
Otras especificaciones técnicas son:
- Memoria RAM: 12 GB
- Cámara trasera: 50 MP
- Peso: 0.19 kg
- Color: violeta
- Proveedor de servicio: desbloqueado
- Condición: nuevo
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