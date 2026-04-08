Nicolás Fischman, influencer de tecnología: “El Samsung S26 Ultra tiene cuatro cámaras que funcionan como cinco y la principal es de 200 megapíxeles”

"Cuatro cámaras que funcionan como cinco y la principal es de 200 megapíxeles". Con esa frase, Nicolás Fischman, influencer especializado en tecnología, resume lo que Samsung logró con el Galaxy S26 Ultra: un dispositivo que no solo acumula especificaciones, sino que resuelve problemas reales. Y el más sorprendente no tenía que ver con potencia, sino con privacidad.

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¿Por qué el Samsung Galaxy S26 genera tanta expectativa?

Cuando un analista con trayectoria como Fischman afirma que el S26 Ultra "tiene una innovación que nadie pidió, pero que todos queremos", está señalando un cambio de paradigma. No se trata de correr más en benchmarks, sino de proteger lo que ves en pantalla cuando estás en el autobús, en una fila o bajo una cámara de seguridad.

"En persona, la pantalla se ve negra desde casi cualquier ángulo. Es tremendo", comentó durante el unboxing. Esa reacción espontánea refleja algo clave: Samsung apostó por una función que se siente útil desde el primer minuto, no solo en papel.

Y la personalización marca la diferencia. El usuario puede configurar la pantalla de privacidad para que se active solo en situaciones específicas:



Al recibir notificaciones emergentes (solo se oscurece la píldora del mensaje)

Al ingresar PIN, patrón o contraseña en la pantalla de bloqueo

Al abrir aplicaciones sensibles, como banca móvil o mensajería privada

Esto evita tener que activar y desactivar manualmente la función todo el tiempo. Como señaló Fischman: "No tienen que tener la pantalla de privacidad todo el tiempo activa para cualquier cosa, sino únicamente para lo que queremos".

Samsung y la privacidad: ¿una ventaja competitiva en México?

En un contexto donde el robo de información y el "shoulder surfing" (mirar por encima del hombro) son riesgos cotidianos en ciudades como CDMX, Guadalajara o Monterrey, esta función deja de ser un lujo para convertirse en una herramienta práctica. Más aún cuando el efecto se mantiene incluso frente a cámaras externas: "Fíjense, desde arriba tampoco se ve. Y sí, también se tapa para las cámaras", añadió el influencer.

El resto del equipo respalda esa apuesta. El panel AMOLED LTPO de 6.9 pulgadas alcanza 2600 nits de brillo pico, ideal para usar bajo el sol mexicano sin forzar la vista. La batería de 5000 mAh ahora acepta carga rápida de 60 W por cable: recuperar 75% en 30 minutos es un alivio para quien pasa el día fuera. Y con siete actualizaciones mayores de Android prometidas, el S26 Ultra podría acompañarte hasta 2032.

En cuanto al sistema fotográfico, la declaración inicial cobra sentido: el sensor principal de 200 MP se combina con dos teleobjetivos (3x y 5x) y un ultra gran angular de 120° que, gracias a su enfoque variable, también opera como macro. "Espectacular", fue la palabra que usó Fischman al probar las notificaciones con privacidad selectiva.

¿Vale la pena saltar del S25 Ultra al S26 Ultra? Si la privacidad en espacios públicos es prioritaria para ti, la respuesta podría ser sí. Como cerró el analista: "Incluso puede ser algo que valga la pena para algunas personas a la hora de decidir".