Bodega Aurrera remata el Samsung Galaxy S25 FE 256GB liberado, Dual Sim y cámara telefoto de 8MP

El Samsung Galaxy S25 FE con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento está disponible en Bodega Aurrera con un ahorro de $2,000. El modelo es Dual SIM, liberado, y llega con entrega disponible en menos de 24 horas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S25 FE en Bodega Aurrera y cómo pagarlo a meses?

El precio actual del Samsung Galaxy S25 FE en Bodega Aurrera en un pago es de $11,499 (un ahorro de 2 mil pesos sobre el valor original de $13,499). Las opciones de pago en mensualidades fijas disponibles son:

BBVA:

3 meses de $5,749.50 (total $17,248.50)

(total $17,248.50) 12 meses de $1,437.38 (total $17,248.50)

CrediBodega:

4 meses de $5,030.81 (total $20,123.25)

(total $20,123.25) 18 meses de $1,117.96 (total $20,123.25)

Tecnología Samsung Galaxy S25 FE, uno de los equipos más nuevos de la marca, disponible con rebaja en Bodega Aurrera. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene el Samsung Galaxy S25 FE 256GB que remata Bodega Aurrera?

El Samsung Galaxy S25 FE cuenta con pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y resolución de 1080 x 2340. Está equipado con procesador Exynos 2400, 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento no expandible.

Su sistema de cámara triple incluye:

Sensor principal de 50MP con estabilización óptica

Cámara telefoto de 8MP con zoom 3x

Cámara ultrawide de 12MP

El dispositivo a la venta en Bodega Aurrera completa sus características con batería de 4,900 mAh con carga rápida e inalámbrica, parlantes estéreo, lector de huellas bajo pantalla, certificación IP68, conectividad 5G, Wi-Fi y Bluetooth, y pesa 190 gramos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.