Liverpool rebaja la maleta Samsonite B-Lite 5 Carry-On de 55 cm con diseño ultraligero

La Maleta Samsonite B-Lite 5 Carry-On de 55 centímetros —línea premium ultraligera de la marca Samsonite, líder mundial en equipaje con más de 100 años de historia— pasó de $5,499 a $3,849.30 pesos en Liverpool, lo que representa un ahorro directo de $1,649.70 pesos sobre el precio de catálogo (30% de descuento).

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Liverpool habilita el financiamiento a hasta 9 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes, mensualidad accesible considerando la inversión duradera del producto. Adicionalmente Liverpool ofrece las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.

Opciones de tamaño y precios del Samsonite B-Lite 5 disponibles en Liverpool

La colección Samsonite B-Lite 5 disponible en Liverpool ofrece tres tamaños con el mismo descuento del 30% sobre el precio de catálogo, ideal para audiencia mexicana que busca conformar un juego completo de equipaje para viajes de distinta duración. Estos son los precios y ahorros específicos por tamaño según el catálogo actual de Liverpool:

Tamaño Chico (Carry-On de 55 centímetros): de $5,499 a $3,849.30 pesos con ahorro directo de $1,649.70 pesos (30% de descuento). Ideal para viajes de 3 a 5 días o como equipaje de mano de cabina en la mayoría de aerolíneas comerciales.

de con ahorro directo de $1,649.70 pesos (30% de descuento). Ideal para viajes de 3 a 5 días o como equipaje de mano de cabina en la mayoría de aerolíneas comerciales. Tamaño Mediano: de $5,999 a $4,199.30 pesos con ahorro directo de $1,799.70 pesos (30% de descuento). Ideal para viajes de 5 a 10 días o como equipaje documentado para escapadas de fin de semana largo.

de con ahorro directo de $1,799.70 pesos (30% de descuento). Ideal para viajes de 5 a 10 días o como equipaje documentado para escapadas de fin de semana largo. Tamaño Grande: de $6,499 a $4,549.30 pesos con ahorro directo de $1,949.70 pesos (30% de descuento). Ideal para viajes de 10 días o más, vacaciones familiares extendidas y viajes de negocios largos.

Qué ofrece la maleta Samsonite B-Lite 5 Carry-On frente a otras marcas premium

La Samsonite B-Lite 5 Carry-On es la quinta generación de la exitosa línea B-Lite de Samsonite —marca de origen estadounidense fundada en 1910 con presencia global en más de 100 países y catálogo premium líder en equipaje ultraligero para viajes ejecutivos y familiares—.

Maleta Samsonite carry on B-LITE 5 en Liverpool Candado TSA integrado:aprobado por la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos. (Liverpool)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsonite y Liverpool para la maleta B-Lite 5 Carry-On de 55 cm:

Marca: Samsonite (marca premium líder mundial en equipaje con más de 100 años de historia, presencia en más de 100 países).

(marca premium líder mundial en equipaje con más de 100 años de historia, presencia en más de 100 países). Colección: B-Lite 5 (quinta generación de la línea B-Lite de Samsonite).

(quinta generación de la línea B-Lite de Samsonite). Tipo de maleta: Carry-On de cabina apta para llevar a bordo como equipaje de mano en la mayoría de aerolíneas comerciales internacionales (Aeroméxico, Volaris, VivaAerobus, American Airlines, United Airlines, Delta, Iberia, Air France, Lufthansa).

apta para llevar a bordo como equipaje de mano en la mayoría de aerolíneas comerciales internacionales (Aeroméxico, Volaris, VivaAerobus, American Airlines, United Airlines, Delta, Iberia, Air France, Lufthansa). Dimensiones exteriores: 55 centímetros de alto × 35 centímetros de ancho × 25 centímetros de profundidad (dimensiones estándar máximas para equipaje de mano de cabina).

(dimensiones estándar máximas para equipaje de mano de cabina). Peso: 2.3 kilogramos — una de las maletas más ligeras de su categoría, lo que permite maximizar la capacidad de equipaje permitida por las aerolíneas.

— una de las maletas más ligeras de su categoría, lo que permite maximizar la capacidad de equipaje permitida por las aerolíneas. Capacidad: 40 litros en configuración estándar, expandible a 41 litros al abrir el compartimento adicional.

en configuración estándar, expandible a al abrir el compartimento adicional. Sistema de ruedas: spinner de 8 ruedas dobles con rodamientos silenciosos para desplazamiento suave 360 grados en cualquier dirección con solo un ligero empuje.

con rodamientos silenciosos para desplazamiento suave 360 grados en cualquier dirección con solo un ligero empuje. Candado TSA integrado: aprobado por la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (Transportation Security Administration) que permite el escaneo aeroportuario sin necesidad de romper el candado.

(Transportation Security Administration) que permite el escaneo aeroportuario sin necesidad de romper el candado. Compartimento expandible: aumenta la capacidad temporalmente para llevar más artículos al regreso del viaje (compras, souvenirs).

aumenta la capacidad temporalmente para llevar más artículos al regreso del viaje (compras, souvenirs). Cubierta: blanda de 100% poliéster fabricado con al menos 95% de PET reciclado postconsumo para reducir el impacto ambiental.

fabricado con al menos 95% de para reducir el impacto ambiental. Bolsillos frontales: dos bolsillos con cierre para acceso rápido a documentos de viaje, boletos, pasaporte, celular o cargadores.

dos bolsillos con cierre para acceso rápido a documentos de viaje, boletos, pasaporte, celular o cargadores. Interior organizado: compartimentos separados con cintas elásticas cruzadas para mantener la ropa en su lugar durante el transporte, amplio bolsillo con cierre para calzado o accesorios.

compartimentos separados con cintas elásticas cruzadas para mantener la ropa en su lugar durante el transporte, amplio bolsillo con cierre para calzado o accesorios. Asas: superiores y laterales ergonómicas para levantar la maleta con comodidad.

superiores y laterales ergonómicas para levantar la maleta con comodidad. Mango telescópico: ajustable de doble tubo para deslizar la maleta con la altura adecuada del usuario.

ajustable de doble tubo para deslizar la maleta con la altura adecuada del usuario. Garantía: garantía global limitada Samsonite de 10 años contra defectos de fabricación, una de las más extensas del segmento premium.

contra defectos de fabricación, una de las más extensas del segmento premium. País de origen: China (fabricación oficial Samsonite con estándares internacionales).

China (fabricación oficial Samsonite con estándares internacionales). Colores disponibles: negro y otros colores según catálogo Liverpool vigente (verde ivy, morado, azul marino).

Forma de envío en Liverpool y garantía de Samsonite

El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción de Click & Collect (compra en línea con recolección en tienda sin costo) y la app móvil Liverpool Pocket con notificaciones de promociones bancarias adicionales según la tarjeta del usuario. Por las dimensiones compactas del empaque de la maleta, la entrega es relativamente sencilla y puede coordinarse en domicilio sin requisitos especiales de accesos. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipaje incluye garantía global limitada Samsonite de 10 años contra defectos de fabricación (una de las más extensas del segmento premium de equipaje). La garantía cubre defectos en materiales o mano de obra que afecten el funcionamiento de la maleta durante el uso normal; no cubre daños producidos por manejo abusivo, transporte aéreo agresivo por parte de operadores de equipaje, ni desgaste normal del producto. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.

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