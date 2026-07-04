Esto es lo que debes hacer inmediatamente en tu auto si aparece la luz de un zapato en el tablero

La aparición de un símbolo similar a un zapato en el tablero, no es un simple adorno pero no siempre significa que el auto tenga una falla.

En muchos modelos automáticos, esta luz solo indica que debes pisar el freno antes de arrancar o mover la palanca, sin embargo, en otros puede tener otro significado o razón.

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¿Qué significa la luz de un zapato en el tablero?

De acuerdo con Volkswagen, este símbolo es considerado como un aviso de “presionar el pedal de freno”, especialmente cuando el conductor intenta sacar la palanca de Parking. Es decir, funciona como un recordatorio de seguridad antes de poner el auto en marcha.

Pese a lo anterior, el significado puede cambiar según el color del testigo y el momento en que aparece. No es lo mismo verlo antes de arrancar, al intentar mover la palanca o cuando el auto ya está en marcha. Por eso, el tablero y el manual ayudan a confirmar qué acción necesita el conductor.

Estas son las lecturas más comunes:

Zapato verde : suele indicar que debes pisar el freno para mover la palanca de P a R, N o D. Es común en autos automáticos cuando el vehículo está encendido, pero aún no inicia la marcha

: suele indicar que debes pisar el freno para mover la palanca de P a R, N o D. Es común en autos automáticos cuando el vehículo está encendido, pero aún no inicia la marcha Zapato naranja o amarillo : puede aparecer antes de arrancar como recordatorio para presionar el freno. En modelos con botón de encendido, el auto puede pedir esta acción como medida de seguridad

: puede aparecer antes de arrancar como recordatorio para presionar el freno. En modelos con botón de encendido, el auto puede pedir esta acción como medida de seguridad Zapato junto a otro aviso : en este caso, también hay que leer el mensaje del tablero. Podría estar relacionado con la transmisión, el freno de estacionamiento o algún sistema de asistencia

: en este caso, también hay que leer el mensaje del tablero. Podría estar relacionado con la transmisión, el freno de estacionamiento o algún sistema de asistencia Ícono parecido, pero sin círculo: en algunos modelos puede funcionar como recomendación de manejo, por ejemplo, para levantar el pie del acelerador. Como cada marca usa diseños distintos, lo más seguro es revisar el manual

Como regla general:

Los testigos rojos requieren atención inmediata

Los amarillos o naranjas piden revisión

Los verdes, azules o blancos suelen ser avisos informativos o sistemas activos

Volkswagen señala en su guía de testigos que, cuando aparece el aviso de freno no presionado, puede significar que el pedal debe pisarse o que el botón de liberación de la palanca no está correctamente activado.

¿Qué debes hacer inmediatamente?

Si aparece la luz de un zapato, no aceleres ni fuerces la palanca. Primero haz lo siguiente:

Mantén el auto detenido

Pisa el pedal del freno con firmeza

Si el auto está en P, mueve la palanca solo después de pisar el freno

Si quieres arrancar, presiona el freno antes de oprimir el botón de encendido

Revisa si el tablero muestra otro mensaje

Consulta el manual si el símbolo no desaparece

Ford también incluye mensajes como “Press Brake to Start” y “Press Brake to Unlock Gearshift Lever”, usados para recordar al conductor que debe pisar el freno antes de arrancar o desbloquear la transmisión.

¿Cuándo sí puede ser una señal de alerta?

Aunque muchas veces es un aviso normal, hay casos en los que no debe ignorarse. Presta atención si ocurre lo siguiente:

La luz no se apaga después de pisar el freno

La palanca no sale de Parking

El auto no arranca aunque presiones el pedal

Aparece junto con un testigo rojo de frenos

El pedal se siente duro, muy bajo o sin presión

El tablero muestra una falla en transmisión o frenos

En estos casos, lo más seguro es no forzar el vehículo. Ford advierte que si la luz de frenos permanece encendida con el freno de estacionamiento liberado, puede existir bajo nivel de líquido o una falla en el sistema, por lo que el auto debe revisarse lo antes posible.

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