¡Es oficial! Taylor Swift y Travis Kelce ya son esposos; así fue la lujosa boda que paralizó Nueva York

¡La boda del año! Después de meses de especulaciones y rumores, Taylor Swift y Travis Kelce finalmente dieron el “sí, acepto”. La cantante, ganadora de 14 premios Grammy, y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, tricampeón del Super Bowl, contrajeron matrimonio este viernes en una lujosa boda y celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York.

BREAKING: Taylor Swift and Travis Kelce are married, according to her publicist Tree Paine. pic.twitter.com/dsNYYFKNG4 — CONSEQUENCE (@consequence) July 3, 2026

La noticia de la boda fue confirmada mediante un comunicado difundido por Tree Paine, representante de la artista, y con el que se puso fin a una de las mayores incógnitas de la cultura pop en los últimos meses.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

El emblemático recinto neoyorquino fue transformado por completo para la ocasión; de acuerdo con reportes de medios deportivos y del espectáculo, el interior del Madison Square Garden lució una decoración inspirada en un jardín botánico, haciendo a un lado la imagen habitual de uno de los escenarios deportivos y de entretenimiento más emblemáticos de Estados Unidos y conocidos en el mundo.

Tras concluir la ceremonia, el exterior del recinto mostró un enorme letrero con la frase “JUST T MARRIED!”, mientras cientos de seguidores permanecían en los alrededores con la esperanza de presenciar algún momento del enlace.

¿Quiénes asistieron a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

La ceremonia reunió a cerca de 1,000 invitados, entre ellos reconocidas figuras del entretenimiento y del deporte. Horas antes del evento fueron vistos en Manhattan nombres como:

Jennifer Lawrence

Ed Sheeran

Camila Cabello

Hugh Grant

Zoë Kravitz

Ethan Hawke

Matthew Stafford

Baker Mayfield

Cooper Kupp

Alex Morgan

Karlie Kloss

Jason Sudeikis

Julian Edelman, entre otros.

Se esperan celebraciones de boda para Taylor Swift y Travis Kelce en la ciudad de Nueva York. Agentes del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York permanecen de pie frente al Madison Square Garden, lugar donde se celebraron las bodas de la cantante Taylor Swift y el jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) Travis Kelce, en Nueva York, EE. UU., el 3 de julio de 2026. REUTERS/Bing Guan. (Bing Guan/REUTERS)

A diferencia de una boda tradicional, la pareja decidió prescindir de damas de honor y padrinos convencionales; el hermano de Taylor acompañó a la cantante durante la ceremonia, mientras que Jason Kelce, hermano del jugador de la NFL, fungió como padrino; el enlace fue oficiado por el actor y comediante Adam Sandler.

Los recién casados lucieron diseños exclusivos de Christian Dior Haute Couture, creados por Jonathan Anderson, acompañados por calzado hecho a medida por Christian Louboutin, además de que Taylor Swift complementó su atuendo con joyas de Cartier.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.