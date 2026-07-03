¡Es oficial! Taylor Swift y Travis Kelce ya son esposos; así fue la lujosa boda que paralizó Nueva York

¡La boda del año! Después de meses de especulaciones y rumores, Taylor Swift y Travis Kelce finalmente dieron el “sí, acepto”. La cantante, ganadora de 14 premios Grammy, y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, tricampeón del Super Bowl, contrajeron matrimonio este viernes en una lujosa boda y celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York.
La noticia de la boda fue confirmada mediante un comunicado difundido por Tree Paine, representante de la artista, y con el que se puso fin a una de las mayores incógnitas de la cultura pop en los últimos meses.
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¿Cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?
El emblemático recinto neoyorquino fue transformado por completo para la ocasión; de acuerdo con reportes de medios deportivos y del espectáculo, el interior del Madison Square Garden lució una decoración inspirada en un jardín botánico, haciendo a un lado la imagen habitual de uno de los escenarios deportivos y de entretenimiento más emblemáticos de Estados Unidos y conocidos en el mundo.
Tras concluir la ceremonia, el exterior del recinto mostró un enorme letrero con la frase “JUST T MARRIED!”, mientras cientos de seguidores permanecían en los alrededores con la esperanza de presenciar algún momento del enlace.
¿Quiénes asistieron a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?
La ceremonia reunió a cerca de 1,000 invitados, entre ellos reconocidas figuras del entretenimiento y del deporte. Horas antes del evento fueron vistos en Manhattan nombres como:
Jennifer Lawrence
Ed Sheeran
Hugh Grant
Zoë Kravitz
Ethan Hawke
Matthew Stafford
Baker Mayfield
Cooper Kupp
Alex Morgan
Karlie Kloss
Jason Sudeikis
Julian Edelman, entre otros.
A diferencia de una boda tradicional, la pareja decidió prescindir de damas de honor y padrinos convencionales; el hermano de Taylor acompañó a la cantante durante la ceremonia, mientras que Jason Kelce, hermano del jugador de la NFL, fungió como padrino; el enlace fue oficiado por el actor y comediante Adam Sandler.
Los recién casados lucieron diseños exclusivos de Christian Dior Haute Couture, creados por Jonathan Anderson, acompañados por calzado hecho a medida por Christian Louboutin, además de que Taylor Swift complementó su atuendo con joyas de Cartier.
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