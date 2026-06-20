Bodega Aurrera rebaja $2,812 la tablet Samsung Galaxy Tab A9+ para el Día del Padre: trae audífonos y lápiz táctil de regalo

Bodega Aurrera sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de tablets Samsung en formato 11 pulgadas. El Combo Tablet Samsung Galaxy Tab A9+ Octa-Core de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento en color gris, con audífonos Bluetooth y lápiz táctil incluidos —diseñado como paquete listo para regalo de Día del Padre— se encuentra disponible en el retailer a $4,399 pesos.

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Bodega Aurrera ofrece las opciones habituales de pago: contado, tarjeta de crédito, débito, monedero Cashi y combinación con cupones bancarios que pueden reducir aún más el precio final según el banco emisor. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de recoger en sucursal sin costo, lo que reduce los tiempos de entrega para clientes en ciudades grandes.

Qué ofrece la Samsung Galaxy Tab A9+ frente a la familia Galaxy Tab

La Samsung Galaxy Tab A9+ es la versión superior dentro de la familia Tab A9 de Samsung y se posiciona como propuesta accesible dentro del catálogo Galaxy Tab. La diferencia técnica frente a la Tab A9 estándar (8.7 pulgadas, HD+) se concentra en cuatro áreas: pantalla más grande de 11 pulgadas con resolución Full HD y refresco a 90 Hz, procesador Qualcomm Snapdragon 695 octa-core, sistema de cuatro altavoces con Dolby Atmos para audio inmersivo y compatibilidad con lápiz táctil para escritura y dibujo. El paquete cubierto en la oferta de Bodega Aurrera incluye audífonos Bluetooth y lápiz táctil de regalo, lo que la convierte en una propuesta lista para entrega como regalo de Día del Padre sin necesidad de comprar accesorios por separado.

Combo Tablet Samsung Galaxy en Bodega Aurrera Ahorro directo de $2,812. (Bodega Aurrera)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para la Galaxy Tab A9+:

Pantalla: TFT de 11 pulgadas con resolución Full HD+ (1,920 x 1,200 píxeles) y refresco a 90 Hz para movimientos fluidos durante navegación, gaming y consumo de video.

TFT de con resolución y refresco a para movimientos fluidos durante navegación, gaming y consumo de video. Diseño: cuerpo de metal liso en color gris grafito, perfil delgado y ligero (480 gramos de peso) para uso portátil.

cuerpo de metal liso en color gris grafito, perfil delgado y ligero (480 gramos de peso) para uso portátil. Procesador: Qualcomm Snapdragon 695 octa-core con velocidad de hasta 2.2 GHz para multitarea y aplicaciones exigentes.

octa-core con velocidad de hasta 2.2 GHz para multitarea y aplicaciones exigentes. RAM: 8 GB que asegura rendimiento eficiente mientras se realizan varias tareas a la vez.

que asegura rendimiento eficiente mientras se realizan varias tareas a la vez. Almacenamiento: 128 GB internos para guardar videos, fotos y archivos en alta resolución, ampliables hasta 1 TB mediante tarjeta microSD.

internos para guardar videos, fotos y archivos en alta resolución, ampliables hasta mediante tarjeta microSD. Cámara trasera: 8 MP para fotografía ocasional y videollamadas con calidad.

8 MP para fotografía ocasional y videollamadas con calidad. Cámara frontal: 5 MP optimizada para videollamadas y selfies.

5 MP optimizada para videollamadas y selfies. Audio: sistema con cuatro altavoces compatibles con Dolby Atmos para experiencia de audio inmersivo en películas, series y música.

sistema con compatibles con para experiencia de audio inmersivo en películas, series y música. Sistema operativo: Android 13 con One UI de Samsung.

Android 13 con One UI de Samsung. Quick Share: función para enviar fotos, videos y documentos rápidamente entre dispositivos Galaxy cercanos sin necesidad de aplicaciones externas.

función para enviar fotos, videos y documentos rápidamente entre dispositivos Galaxy cercanos sin necesidad de aplicaciones externas. Multi-ventana: soporte para usar hasta tres aplicaciones simultáneamente en una sola pantalla sin cerrar ventanas.

soporte para usar en una sola pantalla sin cerrar ventanas. Conectividad: WiFi 5 (802.11ac), Bluetooth, USB Tipo-C, entrada para audífonos de 3.5 mm y ranura para tarjeta microSD.

(802.11ac), Bluetooth, USB Tipo-C, entrada para audífonos de 3.5 mm y ranura para tarjeta microSD. Batería: capacidad para uso diario prolongado, ideal para sesiones de entretenimiento, trabajo y estudio.

capacidad para uso diario prolongado, ideal para sesiones de entretenimiento, trabajo y estudio. Accesorios incluidos en el combo: audífonos Bluetooth y lápiz táctil de regalo, listos para entrega como combo de Día del Padre.

Forma de envío en Bodega Aurrera y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera con cobertura nacional, opción de recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones compactas del empaque (tablet 11 pulgadas con accesorios), la entrega es relativamente sencilla y puede coordinarse en domicilio sin requisitos especiales de accesos. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo principal incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica; los audífonos Bluetooth y el lápiz táctil incluidos en el combo cuentan con garantía del proveedor según las condiciones especificadas en la ficha del producto. Conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia y registrar la tablet en la app Samsung Members para acceso a soporte técnico inmediato, descuentos exclusivos y actualizaciones prioritarias del catálogo Galaxy. Bodega Aurrera también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto.

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