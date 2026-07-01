¿Qué Samsung Galaxy conviene comprar según tu presupuesto en 2026? Opciones de $9,000 a $50,000 pesos

La línea Galaxy de Samsung en México abarca desde celulares de gama media accesibles hasta dispositivos premium de alto rendimiento. Conocer las diferencias entre cada modelo ayuda a elegir el que mejor se adapta a las necesidades y al presupuesto.

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¿Cuáles son las diferencias entre las diferentes series de Samsung Galaxy?

La serie A de Samsung Galaxy se distingue de las otras porque esta se enfoca en accesibilidad y practicidad, mientras que Galaxy S prioriza funciones premium y Galaxy Z apuesta por formatos plegables.

La Serie Galaxy A es la gama más accesible de Samsung y ofrece diferentes opciones en este rango, todas con pantalla Super AMOLED ideal para video, redes sociales y juegos casuales; baterías de larga duración; y cámaras versátiles.

Por su parte, la Serie Galaxy S está pensada para uso intensivo y profesional y amantes de la fotografía. Destaca por sus procesadores de alto rendimiento que permiten multitarea, juegos y aplicaciones exigentes; pantallas Dynamic AMOLED, cámaras avanzadas; y un diseño premium.

En tanto, la Serie Galaxy Z son la categoría más innovadora de la marca, asegura Samsung en su web. Sus pantallas plegables favorecen la portabilidad y adaptabilidad. Además, esta línea de celulares promete rendimiento premium y multitarea real. En definitiva, la Serie Z está pensada para usuarios que aprovechan la multitarea, creativos, tecnológicos y todo aquel que valore la flexibilidad.

¿Qué celular Samsung Galaxy conviene comprar según tu presupuesto?

Una vez en claro cuáles son las características de cada línea, los precios terminan de inclinar la balanza hacia uno u otro modelo. Los valores parten desde menos de 10 mil pesos y alcanzan los 50 mil pesos, según se lee en la página oficial de Samsung en México.

De acuerdo con el sitio oficial, el Galaxy A57 5G tiene un valor de $9,999, aunque existen otros modelos anteriores de celular dentro de la Serie Galaxy A actualmente no disponibles en la web de Samsung y que tienen un valor menor.

Entre los modelos de la Serie Galaxy S, Samsung ofrece los siguientes modelos y precios:

Galaxy S26+ 512 GB: $24,999

512 GB: Galaxy S26 Ultra 512 GB: $37,999

Otras opciones anteriores disponibles son: Galaxy S26, Galaxy S25 FE, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+, Galaxy S25, Galaxy S24 FE, Galaxy S24 Ultra 1TB,

Dentro de la Serie Galaxy Z, también se distingue entre el Galaxy Z Flip, que se pliega y despliega, y el Galaxy Z Fold, pero funciona como smartphone y tablet. El primero de ellos tiene un valor de $30,499 en la tienda oficial de Samsung y el Galaxy Z Fold7 alcanza los $50,999.01.

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