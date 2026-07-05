Día histórico para México: Isaac del Toro gana la segunda vuelta del Tour de Francia

Es un día para la historia de México y es que el ciclista Isaac del Toro ganó la segunda vuelta del Tour de Francia, escribiendo nuevamente su nombre con letras de oro en la historia del deporte nacional.

El mexicano firmó su primera victoria en la ronda y rompió la marca de Raúl Alcalá, otro connacional que participó en las ediciones de 1989 y 1990.

🤩 Now that’s quite a way to kick off your Tour de France career! Congrats Isaac! 🇲🇽



🤩 Voilà une magnifique manière de découvrir le Tour de France ! Bravo Isaac ! 🇲🇽#TDF2026 pic.twitter.com/T5GNQHX8O2 — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2026

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Así fue la victoria de Isaac del Toro en el Tour de Francia

Torito logró la victoria en la montaña de Montjuic por delante del esloveno Tadej Pagacar; no obstante, el danés Jonas Vingegaard mantuvo el maillot amarillo, la casaca que se le da al líder de la competencia.

Pogacar, su compañero de equipo, trabajó la estrategia con el mexicano y, además, le permitió llegar en primer lugar, con lo que lograron el 1-2 en la competencia.

Como se puede ver, se trata de un récord importante para el mexicano de 22 años, quien llegó al tour tras conquistar el Tour Auvernia-Ródano-Alpes; sin embargo, su actuación de este día y en esta competencia lo mantienen en los primeros lugares.

Isaac del Toro manda mensaje a la Selección Mexicana

Tras su triunfo, Torito mandó un mensaje a la Selección Mexicana, quien se enfrentará a Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, quien aseguró que en el país se vive una locura por el partido en el Estadio Ciudad de México.

Las palabras las dijo después de ser cuestionado sobre qué importaba el partido si él había ganado, a lo que dijo que importan los 11 que saldrán a la cancha por lo han hecho increíble.

“No, por supuesto que nos importan esos 11 muchachos que la están rompiendo en el futbol, pero sí, esto (ganar en el Tour de Francia) es una locura (...) estar al mismo nivel, aquí en Francia, en la carrera más dura de la historia, es como un sueño”, mencionó.

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