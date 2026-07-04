¿Viagra contra la altura? Descubre la ciencia detrás del medicamento que podrían usar en el México vs Inglaterra

En la víspera del esperado partido México vs Inglaterra de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, uno de los temas que más ha llamado la atención es la posibilidad de que algunos futbolistas ingleses recurran al sildenafilo, medicamento mejor conocido como Viagra.

Diversos medios internacionales señalaron que los jugadores ingleses tienen permitido utilizar este medicamento, pero hasta el momento no existe una confirmación oficial de la Federación Inglesa ni del cuerpo técnico acerca de que esto vaya a formar parte del protocolo médico del equipo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Es importante señalar que el interés, no tiene relación con el uso por el que el medicamento es muy conocido, sino porque su utilización se encuentra ligada a un fenómeno completamente distinto: la altitud de la Ciudad de México, donde el Estadio Ciudad de México se ubica a unos 2,240 metros sobre el nivel del mar.

¿Por qué el Viagra podría ayudar en la altura en Ciudad de México?

Debemos aclarar que en un inicio, el sildenafilo fue desarrollado para tratar la hipertensión pulmonar; su mecanismo consiste en dilatar los vasos sanguíneos pulmonares, reduciendo la presión en la circulación pulmonar, por lo que se favorece un mejor intercambio de oxígeno.

En condiciones de gran altitud, justo en donde existe menor disponibilidad de oxígeno, algunos investigadores plantean que este efecto podría ayudar a disminuir el esfuerzo del sistema cardiovascular, además de mejorar el rendimiento físico en determinados atletas.

📣 #Voces #SU | 💊⚽ ¿Viagra en el deporte de alto rendimiento? Aunque se asocia a otros temas, este medicamento se ha convertido en una alternativa real para los atletas cuando compiten en escenarios de gran altitud. Lo más curioso es que las agencias antidopaje no lo consideran… pic.twitter.com/zi8kfaFBD1 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 4, 2026

Una revisión científica publicada en 2024 concluyó que el medicamento puede reducir la presión arterial pulmonar y ofrecer beneficios fisiológicos principalmente en exposiciones a altitudes superiores a los 4 mil metros, aunque los resultados dependen de cada persona y no son uniformes.

¿Funcionaría realmente en el Estadio Ciudad de México?

Diversos estudios han encontrado que el beneficio del Viagra disminuye considerablemente en altitudes moderadas, como la de Ciudad de México. Una investigación publicada en PLOS ONE no encontró mejoras significativas en el rendimiento de ciclistas entrenados expuestos a una altitud simulada de aproximadamente 3 mil metros.

De igual forma, la propia Agencia Mundial Antidopaje señala que, aunque existen investigaciones que muestran mejoras en algunos deportistas por encima de los 3 mil 800 metros, es poco probable que el medicamento proporcione ventajas relevantes en altitudes menores, razón por la cual no figura dentro de la lista de sustancias prohibidas.

El verdadero reto para los británicos en el México vs Inglaterra

Especialistas en fisiología del ejercicio coinciden en que el principal problema para la selección de Inglaterra no es encontrar un medicamento milagroso, sino el escaso tiempo de aclimatación; recordemos que adaptarse completamente a una altitud como la de la Ciudad de México suele requerir varios días o incluso semanas.

Por ello, aunque el Viagra se encuentra en el centro de la conversación previa al partido México vs Inglaterra, la evidencia científica indica que su impacto en una ciudad como México probablemente sería limitado, además de muy variable entre jugadores, por lo que la preparación física, la hidratación y la estrategia seguirán siendo factores mucho más determinantes que cualquier ayuda farmacológica.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete anuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.