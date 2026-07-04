Estas son las opciones de Spotify que deberías activar para ahorrar datos móviles

Spotify es la aplicación de reproducción de música más utilizada del mundo con más de 515 millones de usuarios activos y 210 millones de suscriptores Premium, según las cifras oficiales más recientes de la compañía sueca. La plataforma ofrece acceso a millones de canciones, listas de reproducción, pódcasts, audiolibros y videos musicales en formato streaming, lo que resulta en un consumo intensivo de datos móviles para audiencia mexicana con planes de datos limitados durante actividades cotidianas como el trayecto al trabajo, la sala de espera, viajes carreteros o el ejercicio al aire libre. La mayoría de los usuarios desconoce que Spotify incluye siete configuraciones específicas desde la propia aplicación que permiten reducir significativamente el consumo de datos móviles sin sacrificar la experiencia de escucha.

Para conocer el panorama completo del ahorro de datos móviles con Spotify, la documentación oficial de Spotify Support (support.spotify.com) confirma que las opciones se acceden desde el ícono de la foto de perfil > Configuración y privacidad > Ahorro de datos y reproducción sin conexión.

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Cómo activar el Modo de ahorro de datos en Spotify que reduce hasta 75% el consumo

El Modo de ahorro de datos es la configuración principal de Spotify para reducir el consumo de datos móviles y funciona reduciendo automáticamente la calidad de reproducción del streaming a la calidad más baja disponible. Según cifras oficiales de Spotify, activar esta función puede ahorrar hasta un 75% del consumo de datos por sesión de escucha frente al uso con configuración estándar. Para activar el Modo de ahorro de datos en cualquier smartphone Android o iPhone:

Toca tu foto de perfil en la esquina superior de la pantalla principal.

en la esquina superior de la pantalla principal. Selecciona Configuración y privacidad .

. Entra al menú Ahorro de datos y reproducción sin conexión .

. Activa el interruptor Ahorro de datos en la primera opción disponible.

en la primera opción disponible. El interruptor cambia a color verde cuando está activado correctamente.

Una vez activo, Spotify bloquea automáticamente la opción de streaming en calidad alta o muy alta y reduce la calidad de reproducción a 24 kilobits por segundo (calidad baja) para minimizar el consumo de datos. Esta configuración es especialmente recomendada para audiencia mexicana con planes de datos limitados de 3 GB o 5 GB mensuales que utilizan Spotify durante trayectos largos en transporte público o al aire libre.

Spotify Spotify (Dado Ruvic/REUTERS)

Cómo desactivar la reproducción automática y los videos Canvas en Spotify para ahorrar datos

Además del Modo de ahorro de datos, Spotify tiene otras configuraciones que consumen datos móviles de forma imperceptible pero significativa a lo largo del día. La reproducción continua (autoplay) mantiene la escucha activa sin interrupciones al terminar la lista de reproducción actual, lo que puede resultar en horas de streaming inadvertido cuando el usuario deja el smartphone en modo automático. Los videos Canvas son clips visuales breves que se reproducen en bucle detrás de ciertas canciones y aunque Spotify asegura que están optimizados para consumir poca batería y datos, desactivarlos contribuye al ahorro total de la sesión.

Estas son las cuatro configuraciones adicionales que conviene ajustar según la documentación de Spotify Support para reducir el consumo de datos móviles:

Reproducción continua (Autoplay): desactivar la reproducción automática después del final de una lista o álbum. Se ubica en Configuración y privacidad > Reproducción > Autoplay . Al desactivarla, Spotify deja de reproducir canciones sugeridas automáticamente cuando termina la lista actual, lo que evita horas de consumo inadvertido.

desactivar la reproducción automática después del final de una lista o álbum. Se ubica en . Al desactivarla, Spotify deja de reproducir canciones sugeridas automáticamente cuando termina la lista actual, lo que evita horas de consumo inadvertido. Videos Canvas: desactivar los videos breves que se reproducen en ciertas canciones. Se ubica en Configuración y privacidad > Reproducción > Canvas . Al desactivarlos, la aplicación muestra la portada estática del álbum en lugar del video, ahorrando el ancho de banda del clip.

desactivar los videos breves que se reproducen en ciertas canciones. Se ubica en . Al desactivarlos, la aplicación muestra la portada estática del álbum en lugar del video, ahorrando el ancho de banda del clip. Calidad de streaming manual: si no se quiere activar el Modo de ahorro de datos completo, se puede reducir manualmente la calidad de reproducción. Se ubica en Configuración y privacidad > Calidad de audio . Las opciones son: Automática (según red disponible), Baja (24 kbps), Normal (96 kbps), Alta (160 kbps) y Muy alta (320 kbps, exclusiva para usuarios Premium). Para audiencia con datos limitados, seleccionar Baja o Normal en streaming móvil reduce significativamente el consumo.

si no se quiere activar el Modo de ahorro de datos completo, se puede reducir manualmente la calidad de reproducción. Se ubica en . Las opciones son: (según red disponible), (24 kbps), (96 kbps), (160 kbps) y (320 kbps, exclusiva para usuarios Premium). Para audiencia con datos limitados, seleccionar o en streaming móvil reduce significativamente el consumo. Notificaciones push: desactivar las notificaciones push de Spotify que mantienen una conexión constante entre el servidor y la aplicación. Se ubica en Configuración y privacidad > Notificaciones. Al desactivarlas, la aplicación no consume datos en segundo plano para recibir alertas de nuevos lanzamientos, recomendaciones o eventos.

Cómo configurar las descargas para que usen exclusivamente WiFi

La opción más efectiva para ahorrar datos móviles con Spotify es configurar la aplicación para que las descargas de música y pódcasts se realicen exclusivamente mediante red WiFi, según recomienda Spotify Support en su documentación oficial. Esta configuración viene activada por defecto en la aplicación (opción Descargas con datos móviles: Desactivada), pero conviene verificar que se mantenga así especialmente si el usuario descarga listas de reproducción o pódcasts extensos con frecuencia. Para verificar y ajustar la configuración de descargas:

Spotify Spotify (Dado Ruvic/Reuters)

Toca tu foto de perfil en la esquina superior de la pantalla principal.

en la esquina superior de la pantalla principal. Selecciona Configuración y privacidad .

. Entra al menú Ahorro de datos y reproducción sin conexión .

. Verifica que el interruptor Descargas con datos móviles esté desactivado (color gris en lugar de verde).

esté (color gris en lugar de verde). Si la opción aparece activada por accidente, tócala para desactivarla y confirmar que las descargas futuras se realicen solo mediante WiFi.

Una vez descargados los álbumes, listas y pódcasts favoritos mediante WiFi, se pueden reproducir sin conexión a internet en cualquier momento, lo que elimina completamente el consumo de datos móviles durante la escucha. Spotify Premium permite descargar hasta 10,000 canciones en 5 dispositivos distintos simultáneamente, con la única condición de conectar el smartphone a internet al menos una vez cada 30 días para mantener las descargas activas. Los usuarios de la versión gratuita solo pueden descargar pódcasts para escucha sin conexión, no canciones ni álbumes.

Cómo activar el Modo sin conexión para bloquear completamente el uso de datos

El Modo sin conexión es la configuración más restrictiva de Spotify y bloquea completamente cualquier uso de datos móviles o WiFi por parte de la aplicación, permitiendo únicamente la reproducción del contenido previamente descargado. Esta configuración es ideal para audiencia mexicana durante viajes internacionales sin roaming, trayectos en avión o en zonas donde no hay cobertura móvil ni WiFi disponible. Para activar el Modo sin conexión desde la aplicación móvil:

Toca tu foto de perfil en la esquina superior de la pantalla principal.

en la esquina superior de la pantalla principal. Selecciona Configuración y privacidad .

. Entra al menú Ahorro de datos y reproducción sin conexión .

. Activa el interruptor Modo sin conexión .

. El contenido descargado se mostrará con normalidad y el contenido no descargado aparecerá atenuado y no estará disponible durante la sesión.

Es importante mencionar que las descargas Spotify no son permanentes: se pierden si el usuario no se conecta a internet al menos una vez cada 30 días, si reinstala la aplicación, si supera el límite de 5 dispositivos activos simultáneamente (las descargas se quitan del dispositivo usado menos recientemente) o si su tarjeta SD (en el caso de smartphones Android) no funciona correctamente. Para mantener las descargas activas de manera continua, conviene programar una conexión WiFi al menos una vez al mes desde el smartphone donde se usa Spotify.

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