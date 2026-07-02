¡Héroes de 4 patas! Tsunami y Kayra, ellos son algunos de los perros rescatistas en Venezuela

El pasado 24 de junio, dos terremotos sacudieron Venezuela y dejaron un desastre brutal y para salvar vidas llegaron a olfatear entre los escombros los perros rescatistas Tsunami, Kayra, Dastan, Orly y Balam y Ron, héroes de cuatro patas.

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Perros rescatistas, fundamentales para salvar vidas

De acuerdo con Naciones Unidas, llegaron a Venezuela más de 2 mil rescatistas de 27 países con equipos, tecnología y por supuesto con 140 perros especializados en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

España envió a 137 rescatistas y 19 perros, mientas que México lideró el contingente con 473 rescatistas y 17 perros, entre ellos, Arkadas, donado por Turquía.

¿Quiénes son los perros rescatistas en Venezuela? Esta es su historia

Tsunami, es un border collie que fue rescatado tras vivir en una situación de maltrato y abandono, es uno de los caninos mejor entrenados del continente. Tiene 9 años y esta es su última misión antes de retirarse.

Kayra es una pastor belga malinois de 4 años que forma parte del escuadrón USAR de Bomberos del Perú y destaca por ser muy precisa al momento de encontrar personas bajo estructuras colapsadas.

Dastan es un pastor belga malinois integrante del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, Colombia y cuenta con un entrenamiento impecable que lo convierte en un “atleta canino”.

Orly y Balam son perros border collie que viajaron con la Cruz Roja y los “Topos”, son hijos del legendario Athos y tienen una gran agilidad y pueden meterse en los terrenos más difíciles.

Ron es un labrador retriever de España y su primera misión ha sido en Venezuela y tiene un gran olfato que le permite ser extraordinario al momento de buscar sobrevivientes.

¿Por qué los perros son tan eficientes en estas tareas?

Los perros rescatistas han tenido un papel muy importante en los desastres, pues su olfato supera al humano entre 10 mil y 100 mil veces dependiendo de la raza y entrenamiento.

Esto permite a los perros detectar de entre los escombros el olor del dióxido de carbono, sudor, compuestos volátiles de la piel, aprenden a seguir esa emanación llamada “venteo”.

Ningún aparato es capaz de distinguir el olor específico de una persona viva sepultada entre polvo, concreto y metal. Algunas de las razas mas destacadas para realizar estas labores se encuentran el pastor belga malinois, el pastor alemán, el labrador retriever, Golden retriever y border collie.

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