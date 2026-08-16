Exconductora de Venga la Alegría perdió a su bebé; así lo contó en redes sociales:  “Nos rompió el corazón”

Natália Subtil, exconductora de Venga la Alegría, compartió con sus seguidores en redes sociales uno de los momentos más difíciles de su vida: la dolorosa pérdida de su bebé. La modelo brasileña compartió un desgarrador mensaje en el que reveló que había tenido un embarazo químico. Te contamos los detalles.

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Así reveló Natália Subtil que perdió a su bebé

A través de sus redes sociales, la exconductora de Venga la Alegría Fin de Semana y modelo, Natália Subtil, compartió una conmovedora publicación en la que relató cómo fue recibir la terrible noticia de que había perdido a su bebé, después de años de desear un embarazo.

En su texto, Natália Subtil cuenta que la noticia de su embarazo fue uno de los momentos más felices de su vida y la de su pareja, que ya esperaba con emoción la llegada de su primer hijo.

“Empezamos a imaginar cómo sería, a escoger nombres, a comprar sus primeras ropitas, a recorrer tiendas viendo todas esas cositas tan pequeñas que hacen tan grande la ilusión”, reveló.

Natália Subtl embarazo químico Natália Subtl revela en redes sociales que tuvo un embarazo químico. (Facebook Natália Subtil)

No obstante, cuando ella tenía 5 semanas y 3 días de embarazo, la felicidad de la pareja se desvaneció cuando su médico les informó que Natália Subtil había sufrido un embarazo químico.

“Esperaba con muchísimas ganas poder compartir esta noticia con todos ustedes. Ya había imaginado los videos, las fotos, la forma tan especial en la que les iba a contar que nuestra familia estaba creciendo. Nunca imaginé que el momento de hablar con ustedes sería para contar una despedida en lugar de un anuncio”, confesó.

¿Qué es un embarazo químico?

Si te estás preguntando qué es un embarazo químico, te contamos que se trata de un aborto espontáneo muy temprano que pasa antes de las cinco semanas de gestación.

Este aborto ocurre cuando el óvulo se junta con el espermatozoide y se pega al útero, pero el crecimiento se para casi al momento. Da positivo en la prueba por la hormona, pero no se alcanza a ver en la ecografía. Algunos de los síntomas de un embarazo químico son los siguientes:

Prueba de positivo que luego sale negativa

Sangrado igual o un poco más fuerte que la regla normal

igual o un poco más fuerte que la regla normal Dolor leve en la parte baja del vientre

¿Cuándo fue conductora de Venga la Alegría Natália Subtil?

Natália Subtil se integró como conductora de Venga la Alegría Fin de Semana a principios de enero de 2024. La famosa de 38 años formó parte de esta emisión del fin de semana hasta julio de 2024 durante una reestructuración del elenco.

La modelo nacida en Río de Janeiro, Brasil, ha destacado en su carrera como modelo, en pasarelas y portadas, colaborando con marcas y revistas internacionales de renombre.

Además, ha tenido participaciones en cintas como Un padre no tan padre (2016) y su secuela Una Navidad no tan padre (2021).

También ha participado en realities de la televisión mexicana como MasterChef Celebrity y Hotel VIP.

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