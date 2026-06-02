Tips para mejorar el comportamiento y bienestar de las mascotas

En México muchas familias tienen mascotas y brindarles bienestar físico y emocional es fundamental, y para que los dueños de perros y gatos sepan cómo hacerlo, el educador canino y conductista José Luis MártGon nos comparte algunos tips y nos revela cuáles son los errores más comunes que cometemos con nuestros animales de compañía.

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¿Cuáles son los errores más comunes al educar una mascota?

De acuerdo con José Luis MártGon, quien tiene más de 15 años de experiencia en educación canina uno de los principales errores es que nos vinculamos con nuestras mascotas sin algún refuerzo de interacción. Por ejemplo, puedes utilizar un juguete o un premio para que no sienta que lo estás agrediendo o invadiendo su espacio.

Otro factor que influye en el mal comportamiento de una mascota es no agotar su energía ya que ellos son depredadores y basta con ponerlos a brincar o jugar unos minutos para que no acumulen energía y terminen rompiendo cosas porque les gusta atacar y morder pero hay que enseñarles dónde.

“Es muy sencillo, con solo poner a un perro o gato a bajar y subir del sillón y dar brincos eso los ayudar a liberar energía y a sentirse plenos”, comentó el especialista.

¿Cómo saber cuando un perro o gato está incómodo?

Cuando un perro o gato es huraño y no quiere acercarse es porque percibe una sensación desagradable. Si la primera interacción con un animal tu tratas de acercarte y tocarlo puede ser desagradable para él. Por ello se recomienda que desde cachorro se le enseñe a interactuar utilizando juguetes o premios.

Incluso con perros más grandes que hayan sufrido maltrato se puede utilizar un premio como jamón o salchicha para que se deje agarrar enviándole el mensaje de que si se deja acariciar el premio será suyo.

En la escala de premios se encuentran las frutas como la manzana y el plátano, después el jamón y la salchicha y finalmente un pedazo de carne, estos se pueden dar dependiendo la situación. En situaciones cotidianas lo ideal es darle frutas pero en casos más extremos el estímulo debe ser más atractivo y por ello se puede optar por un pedazo de carne o jamón.

¿Qué hacer para que nuestra mascota no se estrese al salir a la calle?

Si nuestra mascota está estresada va a ladrar o maullar, por eso cuando los sacamos a la calle es importante siempre llevar un premio para dar un reforzamiento positivo ante los diferentes estímulos que hay.

“Si pasa otro perro, si tocan un claxon, si hay un ruido fuerte puede alterar a la mascota y lo ideal es que cuando se perciba que eso lo estresa se le debe dar un premio que lo distraiga y tranquilice y así pueda relacionar la situación con una experiencia positiva”, indicó José Luis MártGon.

Si salimos tensos con nuestra mascota esto lo va a poner en alerta, por eso siempre se recomienda salir relajados y utilizar una correa ya que la pechera en algunas ocasiones puede ponerlos en modo de ataque.

En caso de que nuestro perro comience a ladrar o tenga un comportamiento negativo no se le debe acariciar para tranquilizarlo ya que esto envía el mensaje incorrecto pues parece que estamos aprobando su comportamiento.

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