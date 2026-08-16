Resultados Tris HOY domingo 16 de agosto de 2026: estos son los números ganadores

Los resultados del Tris hoy domingo 16 de agosto ya están disponibles para consultar, solo debes tener en cuenta que la jornada contempla cinco sorteos: Tris Medio Día, Tris de las Tres, Tris Extra, Tris de las Siete y Tris Clásico.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Lotería Nacional para esta jornada, estas son las combinaciones correspondientes a los sorteos de este domingo 16 de agosto de 2026.

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¿Cuáles son los resultados del Tris de hoy?

Tris Medio Día : Sorteo No. 36488

: Sorteo No. 36488 Números ganadores: 4-9-4-8-2 (Con multiplicador).

Tris de las Tres : Sorteo 36489

: Sorteo 36489 Números ganadores: 0-7-4-0-8 (sin multiplicador).

ChispazoDeLasTres No. 12193:

Números ganadoras: 13-15-16-20-25

Tris Extra : Sorteo 36490

: Sorteo 36490 Números ganadores:

Tris de las Siete : Sorteo 36491

: Sorteo 36491 Números ganadores:

Tris Clásico : Sorteo 36492

: Sorteo 36492 Números ganadores:

Ya están disponibles los resultados del sorteo #TrisMedioDía No. 36488.

El número ganador es: ✨ 4-9-4-8-2✨

Multiplicador: ✅ SÍ pic.twitter.com/32vs1DVoBH — Lotería Nacional (@lotenal) August 16, 2026

El Tris realiza cinco sorteos diarios y cada combinación está integrada por cinco dígitos. La normativa oficial contempla distintas modalidades de premiación, dependiendo de la forma en que se haya jugado el boleto.

¿A qué hora salen los resultados del Tris hoy domingo 16 de agosto?

Si estás esperando algún sorteo en particular, estos son los horarios que tienes que tener en el radar:

Tris Medio Día: 12:00 horas

Tris de las Tres: 15:00 horas

¡Aquí van los resultados de los sorteos de las tres! ⏰

🎲 #TrisDeLasTres No. 36489: ✨ 0-7-4-0-8 ✨

Multiplicador: ❌ NO

💥 #ChispazoDeLasTres No. 12193: ⭐13-15-16-20-25⭐ pic.twitter.com/CsLxL5QR7p — Lotería Nacional (@lotenal) August 16, 2026

Tris Extra: 17:00 horas

Tris de las Siete: 19:00 horas

Tris Clásico: 21:00 horas.

CHISPAZO DE LAS TRES No.12193 y TRIS DE LAS TRES No.36489



🔴#EnVivo | Damos inicio a los sorteos de #Tris y #Chispazo de las Tres



¡Mucha suerte para todos! 🤞🏽 #GanasTúGanaMéxicohttps://t.co/BYuVgpbptf — Lotería Nacional (@lotenal) August 16, 2026

¿Cómo se juega el Tris de la Lotería Nacional?

El Tris es un sorteo numérico de la Lotería Nacional en el que puedes elegir uno, dos, tres, cuatro o cinco dígitos de un conjunto de números del 0 al 9, la apuesta puede hacerse desde un peso, dependiendo de la modalidad elegida.

También puedes elegir tus propios números o utilizar opciones como Trismático, que genera una combinación de manera automática. Y aquí va el recordatorio que nadie quiere escuchar cuando ya se imaginó comprando una casa frente al mar: no existe una combinación que garantice ganar el Tris.

Eso sí, todos conocemos a alguien que juega el mismo número desde hace años porque está convencido de que “ahora sí le toca”, y tú, ¿juegas al Tris o nunca te ha llamado la atención, te leemos en comentarios.

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